Nyakon szúrta barátnőjét Szegeden egy férfi

A férfi és a barátnője tavaly nyáron együtt ittak. Az alkohol mellé nyugtatót is bevettek, aztán egyszer csak vitatkozni kezdtek. A férfi előbb ököllel megütötte a nőt, aztán, miközben azt kiabálta, hogy „megöllek”, nyakon szúrta.

A mentősöket a megszúrt nő hívta ki. Azonnal kórházba vitték, ahol rögtön meg is műtötték.

Hogy a nő nem halt meg, csak a szerencsének köszönhető, ha a szúrás csak néhány centivel arrébb találja el, a nyaki verőeret éri, akkor azonnal elvérezhetett volna.

A támadó – aki ellen most emeltek vádat – korábban tizenhatszor volt büntetve, így különös visszaesőnek számít. Egy másik ügy miatt most is jogerős büntetését tölti.