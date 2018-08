Tovább tart az ellenzék nevetséges választási szerencsétlenkedése. A teljes összeomlás újabb bizonyítéka, hogy a július végi szánalmas szerencsi szereplés után (már jelöltet sem tudtak állítani) most a korábban jobbikos fővárosnak nevezett Tiszavasváriban is a régi, többször megbukott receptet veszik elő: egy álfüggetlen jelölt mögé bújnak, mert nem merik vállalni a párttámogatást. A lemondott jobbikos polgármester jobbkezét, a mostani jegyzőt támogatják. Sőt, a Jobbikhoz ezer szállal kötődő, függetlennek hazudott jelöltnek az LMP is gyűjt aláírásokat.

Egy brazil szappanoperában sincsenek akkora bonyodalmak, mint amilyet az ellenzéki pártok produkáltak még néhány nappal a választások előtt is. Folyamatosan vitáztak arról, hogy ki kivel hajlandó koordinálni a választásokon. Végül aztán hatalmas bukás lett az egészből.

Az egyeztetések egyik legviccesebb – vagy talán legszomorúbb – pillanata az volt, amikor az LMP-s Vágó Gábor – ki tudja, miért? – azt állította Gyurcsány Ferencről, hogy az egyik egyeztetésen részeg volt.

Ezért később elnézést kellett kérnie.

Gyurcsány ekkor már túl volt a prímszámokról tartott előadáson, de még innen a kígyózó kígyókon.

Az LMP egyébként hajlandó lett volna együttműködni a választásokon a Jobbikkal, ők azonban ekkor még – legalábbis nyíltan – nem közösködtek.

Most viszont már vállt vállnak vetve küzdenek. A már említett Vágó Gábor aláírásokat gyűjt Tiszavasváriban a jobbikos jelöltnek. Egészen pontosan a „független” jelöltnek.

Erről fotó is készült.

Szeptemberben ugyanis időközi választást tartanak Tiszavasváriban, miután a jobbikos polgármester bejelentette, hogy lemond. Csakhogy saját színekben nem mernek indulni a Fidesz ellen.

A jelöltjük az eddigi jegyző. Ő volt eddig a polgármester jobbkeze. Ahogy azt az ottani egyik önkormányzati képviselőtől megtudtuk, nem egyszer gyakorlatilag ő válaszolt a polgármester helyett egy-egy testületi ülésen.

Tiszavasvári gyakorlatilag az utolsó város, ahol erősnek állítja magát a Jobbik.

Tiszavasvári a Jobbik fővárosa lett, itt be fogjuk bizonyítani, hogy mintavárossá tesszük azt a települést, amelyet mi vezetünk – mondta korábban Vona Gábor.

Ez persze, nem így lett. A helyzet azután vált szinte tarthatatlanná, hogy Vona Gábor kedvenc polgármestere, az azóta csúfosan megbukott érpataki Orosz Mihály Zoltán és a korábbi jobbikos képviselő, Zagyva György Gyula megérkezett a városba azzal a céllal, hogy – úgymond – rendet tegyen.

Orosz azóta már nincs Tiszavasváriban, saját falujában is hatalmas tartozást hagyott maga után, egy ideig a rendőrség is körözte. Zagyva viszont 400 közmunkás vezetője most is Tiszavasváriban. Az önkormányzat alkalmazza, vagyis gyakorlatilag a jobbikos polgármester.

A legutolsó testületi ülésen Bakné Répási Ágnes fideszes képviselő fel is szólalt az ügyben. Többen személyesen is beszéltek vele a problémákról, az egyik hivatalnok pedig levelet is írt neki. Többek között azt is leírja a levélben, hogy már nem tudják elviselni, amit Zagyva csinál. Ott is dohányzik, ahol nem lehet, összetörte a telefonját, amelyet az önkormányzattól kapott, rugdossa a székeket, folyamatosan agresszíven viselkedik, a kollégáit rettegésben tartja.

A fideszes képviselő írásban kérte, hogy vizsgálják ki Zagyva viselkedését, akiről az is kiderült, hogy az álfüggetlen, valójában jobbikos polgármesterjelöltnek aláírásokat gyűjt. Ráadásul mindezt a tőle függő emberek megfélemlítésével.

Gyakorlatilag 400 ember egzisztenciája függ Zagyvától, aki ezek után azt a kéri a beosztottjaitól, hogy a volt jegyzőt támogassák.

Információink szerint több embernek egyenesen azt mondta, ha nem támogatjátok, ne is gyertek holnap dolgozni.

Persze valamit, valamiért! Ahogy azt az alábbi videóban is láthatják (1.55-től) miután a képviselő felolvasta a levelet, azt kérte, ha a vádak beigazolódnak, Zagyvát rúgják ki. Erre a jegyző azt válaszolta, hogy a képviselő-testület nem vonhatja meg senkinek a jogkörét.

Azért volt, aki rövid okításban részesítette a jegyzőt: az egyik képviselő azonnal elárulta neki, hogy az önkormányzat a tulajdonos, vagyis röviden: de igen!

Zagyváról már jóval korábban bebizonyosodott, hogy képtelen uralkodni az indulatain: korábban azért ítélték el, mert Verőcén, a Magyar Sziget Fesztiválon megfenyegette a Hetek című lap újságíróit.

Megsemmisült az ellenzék

A július végi szerencsi időközi polgármester-választás mutatta meg a legvilágosabban, hogy a hazai ellenzék négy hónappal az áprilisi országgyűlési választás után a teljes megsemmisülés szélére jutott. A borsodi városban már jelöltet sem állítottak. A részvétel – annak ellenére, hogy egyetlen jelölt, az eddigi fideszes alpolgármester indult – mégis magas volt.

A szerencsi választás sorozatban a hetedik olyan választás volt, amit a Fidesz nyert meg. Két héttel korábban Békéscsabán kapott ki az ellenzék. Az ellenzéki kudarcot csak tovább erősíti, hogy nagyrészt olyan körzetekben volt voksolás, ahol a tavaszi országgyűlési választáson az ellenzéki erők együttesen több voksot kaptak, mint a kormánypártok. A legnagyobb jelentőségű voksolás a józsefvárosi polgármester-választás volt, az ellenzéki média próbálta is helyzetbe hozni az egykori SZDSZ-es civilnek hazudott Győri Pétert, de végül a Fidesz jelöltje közel kétharmados győzelmet aratott.

Az ellenzék ráadásul a közvélemény-kutatásokban sem szerepel jól: a Fidesz támogatottsága rekordokat döntöget, miközben a baloldal a belső háborúkkal van elfoglalva, a szétesett Jobbikot pedig nemcsak a politikusai, hanem a szavazói is otthagyták.