Új kampánybeszámolóval rukkolt elő a Jobbik, ami egyértelművé teszi, hogy az eredeti dokumentumban szereplő összegek nem stimmeltek, ráadásul miközben a párt folyton azt bizonygatta, hogy beszámolójával minden rendben, a módosított verziót mégis aláírta a párt elnöke, Sneider Tamás – írta a Magyar Idők csütörtöki számában.

A lap szerint a július 30-i Hivatalos Értesítőben megjelent új, módosított kampánybeszámolóban több helyen is más összegek szerepelnek, mint az eredetileg közzétett elszámolásban. A legszembetűnőbb, hogy a jelentés szerint a Jobbik nem 996 millió forintot, hanem egymilliárdnál is többet, 1 milliárd 2 millió 452 ezer 712 forintot költött el az április 8-i választás kampányidőszakában.

A cikk szerint már a beszámoló első verziójának tisztasága is aggályos volt, mert abban nem tüntették fel egyértelműen, hogy a 100 millió forintot is meghaladó állampolgári adományokat kampánycélra fordították, bár ezt Sneider Tamás mellett Gyöngyösi Márton is elismerte, tehát szerepelnie kellett volna a beszámolóban. Aggályos a lap szerint annak a 84 millió forintos hitelnek az eredete is, amely az új beszámolóban már több mint egymillió forinttal kevesebb. A pártelnök egy nyilatkozata szerint viszont 2017-től hitelt sem kaptak senkitől, aminek ellentmond az, hogy a Magyar Posta azt közölte: a Jobbik júniusban és júliusban tartozása egy részét, összesen 40 927 298 forintot kifizetett, de 58 199 871 forint tőke összegével és késedelmi kamataival még adósa a társaságnak

– írta a Magyar Idők, megjegyezve: az Állami Számvevőszék közben megkezdte a pártok kampánybeszámolóinak ellenőrzését, de azt egyelőre nem tudni, hogy a Jobbik esetében melyik beszámoló tekinthető hitelesnek, illetve hivatalosnak.