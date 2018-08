Öt év után fény derülhet a rejtélyes gyilkosságra. Egy rendőrségi fénykép vezethet el a tetteshez, a biciklist Krisztina meggyilkolása előtt nem sokkal rögzítette az egyik ipari kamera – írja a Bors.

Nemcsak az emlékfutáson készült fotón ismerte fel, hanem a rendőrség által közzétett felvételeken is azonosította volt élettársát az a nő, aki állítja: volt barátja ölte meg Gyurik Krisztinát.

Szerdán írta meg a Bors, hogy nemrég egy nő vallomást tett a rendőrségen a Soroksáron meggyilkolt kocogó nő ügyében. A nő biztos benne, hogy Gyurik Krisztinát volt élettársa gyilkolta meg 2013. szeptember 25-én.

A férfi a gyilkosság után egy évvel öngyilkos lett, a vonat alá vetette magát.

A rendőrség tavaly több kamerafelvételt is nyilvánosságra hozott a gyilkosság napjáról. Többek között egy férfiról is, aki aznap 18 óra 18 perckor az Oázis kertészet előtt egy sötét kerékpárral haladt a Vízisport utca felé.

A Bors információi szerint a most vallomást tevő nőminden kétséget kizáróan felismerte volt élettársát a felvételen. A férfi gyakran kerékpározott, ahova csak tehette, azzal ment.

Mint ismert, Krisztina az esti órákban indult el otthonról a szokásos kocogására, de haza már sosem ért. Lemeztelenített holttestét a házuktól nem messze találták meg egy bicikliút mellett.

A helyszíneléskor sikerült DNS-mintát is rögzíteni, így nemsokára kiderülhet, hogy valóban a biciklis férfi ölte-e meg a nőt. A Bors információi szerint a nyomozók már mintát is vettek a férfi édesanyjától, és az egyik akkori munkatársától is, ugyanis elképzelhető, hogy többen végeztek Krisztinával.

A Bors arról ír, hogy megdöbbentő látvány fogadta a férfi édesanyját, amikor évekkel a halála után átnézte azt a helyiséget, ahol a férfi a biciklijét tárolta. Sírva hívta fel fiának volt párját azzal, hogy talált valamit, de nem mondja el senkinek, inkább sírba viszi a titkát.

A férfi egyik ismerőse úgy jellemezte a férfit: soha nem fogadta meg az emberek tanácsait, kötekedett és hazudozott, utált közösségbe járni. A munkáját emellett tisztességgel végezte, de rendszeresen szorongott, és feszült volt.

A Bors megkereste az ORFK-t is, ahol a nyomozás érdekeire hivatkozva nem adtak tájékoztatást. Azt azonban közölték: a soroksári üggyel kapcsolatban 58 bejelentés érkezett hozzájuk.