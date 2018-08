A Pesti Srácok arról írt, hogy Kálmán Olga férje, Hoffmann György adásrendező, aki felesége munkáját segítette tevékenységével a Hír TV-nél, most erőteljes trükközésbe kezdett, hogy ne tudják felmondani, a Hír TV korábbi, bosszúszomjas vezetőivel kialkudott, luxus-munkaszerződését. Ez nem újdonság, ahogy a PS emlékeztet, Kálmán Olga is kétszínű módon próbálta megmenteni az állását, és megüzente az új vezetésnek az ellenzék irányába végtelenül elfogult riporternő, hogy „neki csak a szakmai munka számít."

A PS megemlékezik arról is, hogy mikor már rebesgették, hogy újra jobboldali lehet az elmúlt években kizárólag a Jobbiknak és Simicska bosszúszomjának alárendelt televízió, Kálmán Olga megüzente az új vezetőknek, „őt sohasem érdekelte, hogy hívják a főnököt vagy a tulajdonost, a lényeg mindig a szakmai munka minősége".

Ergo, ha a jobboldali vezetés engedte volna, akkor szívesen maradt volna a televíziónál. Ezt annak ellenére ki merte jelenteni, hogy az elmúlt években minden mondatával a kormányt szidalmazta, és a maga módján mindent megtett, hogy egy akolba terelje a korábban antiszemita és cigánygyűlölő Jobbikot az ex-SZDSZ-esekkel, és megakadályozza a Fidesz kétharmadát.

Tehát végtelenül elfogult volt az ellenzék mellett. Kálmán gerinctelenségét mutatja az is, hogy végül nem is önként távozott a televíziótól, hanem elbocsátották.

A „büszke" ellenzéki műsorvezetőnek egy újabb irányváltás is belefért volna, hiszen nem ez lett volna az első komoly pálfordulása. Ahogy arról korábban az Origo írt, Kálmán még ATV-sként folyton oligarcházta Simicska Lajost, és szóba sem állt a Jobbikkal, gyakorlatilag bojkott volt a műsorában a jobbikos politikusokkal szemben. Ehhez képest gond nélkül átment aztán az akkor még Simicska tulajdonában álló televízióhoz (brutális, többmilliós fizetéssel), és miután a tulajdonos a Jobbik mellett tette le a garast, Kálmán is rendkívül szívélyessé vált a korábban általa is mindennek elhordott jobbikosokkal szemben.

No, de a rendkívül gyenge nézettséget produkáló műsorvezető férje, Hoffmann György még tovább ment a Hír TV iránti ragaszkodásban, és komoly taktikázásba kezdett a PS információi szerint, hogy elodázza az elkerülhetetlen kirúgását.

A PS arról ír, hogy Hoffmann nem hajlandó felmondani, sőt gyorsan szabadságra ment, hogy minél tovább tudja felvenni a még Simicskával kialkudott, busásan fizető szerződéséből származó jövedelmét, és elodázza a kirúgását.

Ha abból indulunk ki, hogy a hírek szerint a feleségének 4 millió forint volt a havi jövedelme, valószínűleg ő sem fillérekért dolgozott. De Hoffmann nem tud mibe kapaszkodni, hiszen a felesége műsora, amiben ő maga is dolgozott, azonnali hatállyal megszűnt, így elkerülhetetlen, hogy őt is elküldjék a csatornától.