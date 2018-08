A szexuális erőszakra buzdító fake news-gyár kisújságírója magyarázkodik

Miután a 888.hu és a Magyar Idők megírta, hogy a HVG kisújságírója arról írt, azt szeretné, hogy az Origo minden dolgozóját megerőszakolják, a kisújságíró hosszas magyarázkodásba kezdett a Facebookján, kétszer is. A HVG tulajdonosa, a hazugságokon lebukott Szauer Péter kérdéseinkre nem válaszol, egyelőre nem tudtuk meg tőle, hogy egyetért-e a szexuális erőszak óhajtásával, és hogy kirúgja-e a gyalázatos módon viselkedő alkalmazottját. A kisújságíró reakciója pedig egészen sajátos: egyszerre fél, láthatóan megijedt, zavartan magyarázkodik, ugyanakkor a nála ezerszer sikeresebb és elismertebb emberekkel pimaszkodik. Egyébként a HVG balliberális szellemi verőlegényének az a cikkünk nem tetszett, amiben arról számoltunk be, hogy a Save the Children nevű gyerekek jogait védő csoportosulás jelentést tett közé, amelyből kiderült, hogy egy Soros György által finanszírozott álcivil szervezet munkatársai halomra erőszakoltak kiskorúakat Haitin és más harmadik világbeli országokban.

Szánalmas magyarázkodásba kezdett tegnap a HVG megrettent kisújságírója, balliberális propagandista verőlegény, aki korábban azt kívánta az Origo minden munkatársának, hogy úgy erőszakolják meg őket, hogy ne tudjanak lábra állni. De nézzük is, hogyan fordult szembe a magyar nyelv és a logika összes szabályával a magát felsőbbrendűnek gondoló propagandista legújabb bejegyzéseiben.

"Annyi pontosítás, hogy a "mindenki, akinek az origohoz köze van" alatt azt értem, hogy mindenki, aki felelős azért, akinek jogában áll úgy dönteni, hogy az egykor jó nevű lapot uszításra, gyűlöletkeltésre, hazugságra és manipulációra használják" Vagyis eszerint Soros Györgyről megírni az igazságot gyűlöletkeltés, manipuláció, esetleg hazugság...

Nézzük meg, mit is ír a magyar értelmező szótár a minden szóról: A fogalom körébe tartozó egyedek számának nem korlátozott voltát kiemelve: kivétel nélkül valamennyi személy, állat, növény, tárgy, dolog; minden egyes. A minden szó kisújságírói értelemben tegnaptól azonban azt jelenti, hogy abba nem mindenki, hanem csak egy rész tartozik bele, jelen esetben az csak a szerkesztőség vezetősége. De az is csak addig, amíg valaki nem szól, hogy ez is túl sok, ez is veszélyes, hiszen egy jobb érzésű tulajdonos esetén az állás azonnali elvesztését jelentené.

Vagyis úgy gondolja, hogy mondjuk a titkárnőket nem kell megerőszakolni, mert nekik nem volt közük a Soros-botrány megírásához, de a politikai újságírókat például igen. És szerinte ez még belefér, ez egy védhető álláspont.

Egyébként magyarul helyesen így kell írni: értünk valamin, és nem értünk valami alatt. De aki olvasott már néhány sort a kisújságírótól, esetleg látta-hallotta beszélni (beszélni... ez eufémizmus volt) Kálmán Olga egykori műsorában, az nem lepődik meg a nyelvtani, fogalmazási hibákon.

Itt lenne az ENSZ is

Annak ellenére, hogy szexuális erőszak áldozatának szeretne látni egy egész szerkesztőséget, emellett pedig egyszerű magyar szavak jelentésével sincs tisztában a HVG alkalmazottja, továbbra is a HVG dolgozójának mondhatja magát. Úgy tűnik, hogy a hazugságon többször lebukott Szauer Péter tulajdonost nem zavarja dolgozója gyalázkodása. Csak egy percre képzeljük el, hogy mi történt volna akkor, ha valamelyik jobboldali publicista így nyilvánult volna meg a HVG szerkesztőségével szemben. Nagy valószínűséggel már az ENSZ kéksisakosai is bejöttek volna az országba.

A kisújságíró persze retteg, hogy kirúgják, támadást színlelve magyarázkodik. Láthatóan szorong, amit ügyetlen pimaszkodással próbál leplezni. Nehéz lenne koherensnek ítélnünk újabb bejegyzéseit: egyszerre szűköl a következmények miatt, és egyszerre gyűlöli leleplezőit.

Nem véletlen, hogy igazán három fő ellensége van. Egyrészt a 888.hu. Kálmán Olgánál arra buzdított minden (valójában sikertelen) újságírót, hogy támadja meg a 888 szerkesztőségét, kövessenek el mindent, hogy rossz legyen a 888.hu újságírójának lenni. Értjük a hvg-alkalmazottat: miért is ne gyűlölné G. Fodor Gábor főszerkesztőt, a népszerű 888 vezetőjét, az egyik legkiválóbb magyar elemzőt, egyetemi oktatót, a Századvég elnök-helyettesét? Miért ne gyűlölne egy sikeres és elismert embert?

Másik ellensége Apáti Bence, az egyik legnagyszerűbb magyar balettművész, Fülöp Viktor, Markó Iván, Szakály György örököse, aki szellemes publicista is, a Magyar Idők főmunkatársa. Miért ne gyűlölne egy sikeres és elismert embert?

Harmadik ellensége a gyalázatos erőszakbotrányról szintén író Bayer Zsolt. Magyarország egyik legjobb és legműveltebb publicistája, irodalmár és népszerű televíziós. Miért ne gyűlölne egy sikeres és elismert embert?

Az egyik bejegyzésében a kiváló balett-táncost (szánalmas kisújságírói iróniapróbálkozással) a Nemzet Táncosának nevezi. Nem véletlenül használtuk a szánalmas kifejezést: Apáti Bence 30 év múlva feltehetően valóban hasonló cím birtokosa lesz. Egy másik bejegyzésében pedig így reagált Apáti Bence cikkére: „A legrosszabb viszont olyankor, ha valami megterhelőt vacsorázom, és éjszaka rémálmok gyötörnek, mégpedig olyanok, hogy műsorom van az Echo TV-n, vagy rovatom a Magyar Időkben."

A botrányról - ahogy írtuk - Bayer Zsolt is megemlékezett. Blogján Apáti Bence cikkét ajánlotta, ezzel a szellemes kiegészítéssel: „A Hont nevű feherjehalmaz pont ez és pont ennyi. Ha ez a Hont nevű izé mégis be találna jönni hozzánk (nem fog), és véletlenül nem vagyok bent éppen, akkor hívjatok fel tétovázás nélkül."

A kisújságíró korábban az általa kormánypártinak tartott szerkesztőségek megtámadásáról szájhősködött. A Facebook-oldalán most a hozzászólók aljas módon Bayer Zsolt megverését szeretnék, de az erőszaktól eddig a HVG kisújságírója nem határolódott el.

Kislányokat erőszakoltak meg Soros civiljei

Idézzük fel végül ismét, hogy is kezdődött a gyalázatos botrány. Történt, hogy két héttel ezelőtt beszámoltunk arról, Corinna Csáky, a Save the Children nagy-britanniai főmunkatársa jelentést készített a Soros György bevándorláspárti üzletember által pénzelt Oxfam nevű, úgynevezett „segélyszervezet" munkatársai által elkövetett szexuális jellegű bűncselekményekről. Az tavaly derült ki a #MeToo-kampánynak köszönhetően, hogy a brit szervezet tagjai gyerekeket is szexre, illetve prostitúcióra kényszerítettek, többet közülük pedig meg is erőszakoltak.

A valóságot leíró cikkünk nem nyerte el a tetszését a fake news-gyár HVG alkalmazottjának. A lap szellemi verőlegényének és egyben kisújságírójának (ahogy mondani szokták) teljesen elgurult a gyógyszere, és az alábbiakat préselte ki magából az oldalára:

A kisújságíró egyébként novemberben éppen áldozathibáztatással hívta fel magára a figyelmet, majd miután nevét kerülve kisújságírónak hívta kollégánk, mulatságos dührohamot kapott. Mostani gyalázatos szavait Oláh Gellért a 888.hu-n és Apáti Bence a Magyar Időkben is messzemenőkig kikérte magának, és állt ki szerkesztőségünk minden munkatársa mellett. Eddig azért nem kerítettünk nagy feneket az ügynek és nem foglalkoztunk vele, mivel egy kisújságíró teljesen értelmetlen szerencsétlenkedésével nem érdemes foglalkozni.

Kérdéseinket ismét elküldtök a HVG vezetőjéhez, írtunk egy újabbat is, de megint nem kaptunk választ arra, hogy

Egyetért-e Hont Andrásnak azzal a mondatával, hogy "Hisz abban, hogy mindenkit, akinek az Origóhoz köze van, egyszer úgy megerőszakolja valaki, hogy soha többé nem tudnak lábra állni"? Elfogadhatónak tartja-e? Ha nem tartja elfogadhatónak, lesz-e valamilyen következménye ezeknek a soroknak? Elfogadják-e Hont András magyarázatát, vagy pedig hiteltelennek tartják?

Jól látszik, a HVG és annak teljes szerkesztősége egyetért a magából teljesen kifordult propagandista szavaival.