Lemondott Borókai Gábor, az online Heti Válasz is megszűnik

A Figyelő számolt be róla, hogy megszűnik a válasz.hu. Ahogy arról korábban már olvasni lehetett, Borókai Gábor lemondott a Heti Válasz lapkiadó ügyvezetéséről, amely pozíciót 2018. augusztus 3-tól Kovács Ildikó tölti be. Most pedig kiderült, hogy a nyomtatott Heti Válasz után az online válasz.hu sem bocsájt ki további tartalmat.