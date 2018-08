A megyei és a helyi alapszervezetek pénzét is elvonta a kampányra a Jobbik

A Magyar Idők számolt be arról, hogy a Jobbik nemcsak az ÁSZ büntetésre a szimpatizánsok által összeadott 100 millió forintot, hanem a megyei és helyi alapszervezetek pénzét is szó nélkül elvonta és elköltötte a méregdrága kampányra. Erről írt a Pest megyei frakciót nemrég pont emiatt elhagyó Csanádi Gábor, aki szerint az elvont összegeket nem tudja a pártközpont előteremteni a jövő évi választásokra.

Vérlázító, hogy a kampány során egyik percről a másikra emeltek le úgy milliós tételeket a választókerületek számlájáról, hogy senkit sem értesítettek róla – írta Csanádi közösségi oldalán.

A párt korábbi delegáltja beszámolt a Pest megyei helyzetről: Pontosan tudom, hogy csak Pest megyében a megyei számlánkról hétmillió forintot vont el a központ, amit az utolsó fillérig el is költöttek. Csanádi mesélt arról is, hogy azokban a választókerületekben, ahol nem a központ vonta el szó nélkül a pénzt, ott a helyi képviselőjelölt tapsolta azt el, és megfejelte még néhány százezer forint kifizetetlen számlával, mondván, hogy majd ezt a pártközpont rendezi.

Sok minden volt már, ami miatt csalódtam a párt vezetésében, de miután szembesültem azzal, hogy hatalmas összegeket hogyan pazaroltak el méregdrága kampányra, és hogy a felelőtlenül herdáló jelölteket semmilyen szankció nem érte, nagyban hozzájárult a döntésemhez, amikor is június végén kiléptem a pártból. – írta az egykori jobbikos politikus.

A Magyar Idők hozzáteszi, hogy amikor nyilvánosságra hozták, hogy a pártközpont elvonta a helyi választókerületek pénzét, akkor a Jobbik azt letagadta, és perrel fenyegetőzött. Most mégis kiderült az ellenkezője.

Az Origo már korábban beszámolt arról, hogy baj bajt követ a Jobbiknál, hiszen ha nem lenne elég a több mint 660 milliós, Állami Számvevőszék által kiszabott büntetés: újabb és újabb pénzügyi és elszámolási nehézségekkel is szembe kell néznie a pártnak, amit persze csak saját maguknak köszönhetnek. Hiszen a mostani elnökség is végigasszisztálta, hogy Vona és Simicska korrupt paktumot hoztak létre, mindent egy lapra téve, és most ennek fizeti busásan az árát az egykor jobboldali párt. Néhány hete kiderült, hogy még a Simicska érdekeltségébe tartozó plakátcégeknek is tartoznak közel 100 millióval, a Magyar Postának pedig 60 millióval. És az Állami Számvevőszék csak most vizsgálja a szintén problémás tartalmú kampánybeszámolójukat, amelyet egyébként nemrég, határidőn túl módosítottak. A legszembetűnőbb változás, hogy a jelentés szerint a Jobbik nem 996 millió forintot, hanem egymilliárdnál is többet, egész pontosan 1 002 452 712 forintot költött el a kampányidőszakban.