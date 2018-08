Kálmán Olga távozásával Földi-Kovács Andrea visszatérése szimbolikus

Interjút adott a Magyar Időknek és a Népszavának Szikszai Péter, a Hír TV régi-új vezérigazgató-helyettese. Szikszai elmondta, hogy azoktól váltak meg, akik „látványosan nem a jobboldali médiához köthetőek”. Az Indexen megírtakról, miszerint rivalizálás lenne az Echo TV és a Hír TV között, azt mondta a vezérigazgató-helyettes, hogy az csak „Harry Potter-es fantasy”. A Népszava kérdésére elmondta Szikszai, hogy lesznek keményebb kérdések akár a kormánypárti politikusokkal szemben is, és szívesen látnak ellenzéki politikusokat is a tévében. Annak kapcsán, hogy megmaradhat-e mindkét jobboldali televízió, a vezérigazgató-helyettes azt mondta, hogy egyelőre a tévé stabilizálása a cél, de szerinte műfaji eltérésekkel lehet működtetni két televíziót is.

A vezérigazgató-helyettes a műsorvezetők személyének változásáról elmondta mindkét újságnak, hogy csak azoktól váltak meg, akik látványosan nem a jobboldali médiához köthetőek.Így Bodacz Balázstól, György Zsombortól, Kálmán Olgától, Csintalan Sándortól, Lampé Ágnestől, Teszári Nórától és Hegedűs Szabolcstól. A televízió többi dolgozójának pedig feltették a kérdést, hogy akarnak-e egy olyan Hír TV-ben dolgozni, ahol a 2015 februárja előtti irányultságot állítják vissza. Így mindenki eldönthette, hogy kíván-e maradni a televíziónál. A vezérigazgató-helyettes beszámolt róla, hogy nagyjából tíz ember távozik még a fentieken kívül.

Szikszai szimbolikusnak nevezte, hogy Kálmán Olga távozásával párhuzamosan Földi-Kovács Andrea visszatért, mivel ő volt az első, aki a G-napot követően felmondott.

Csak a liberális sajtó akarja összeugrasztani a két jobboldali tévét

Az Indexen megjelentekkel kapcsolatban, miszerint rivalizálás és személyi ellentétek lennének a két jobboldali televízió, az Echo TV és a Hír TV között, a vezérigazgató-helyettes azt mondta, hogy: Harry Potter-es fantasy. Szikszai Péter elmondta, hogy szerinte csak a liberális sajtó szeretné egymásra haragítani a két televízió dolgozóit, ami elég nehéz, hiszen éppen hogy jó a kapcsolat, az Echo TV segíti ki a Hír TV-t, és ezért köszönettel tartoznak.

Elmondta továbbá, hogy a két televízió menedzsmentje napi kapcsolatban van egymással, a kollégák »átdolgoznak«, a társcsatornától híradós felvételeket is kapunk. Ez most nem a rivalizálás ideje – fogalmazott.

Lesznek keményebb kérdések

Szikszai a Hír TV műsorairól elmondta, hogy igenis lesznek keményebb kérdések, akár a kormánypárti politikusokkal szemben is, és a Népszava kérdésére beszámolt arról is, hogy szívesen látnak majd ellenzéki politikusokat is a tévében. A vezérigazgató-helyettes szerint a Hír TV 2015 februárja utáni állapotát nem a kritika, a valós problémákra való rámutatás, a kormányzati munka ellenőrzésének szándéka jellemezte, hanem szabadszájú, mértéktelen gyűlölet, a tények torzítása, ami minden volt, csak nem objektív újságírás.

Arra a kérdésre, hogy mikorra érheti el a 2015 előtti színvonalát a televízió, a vezérigazgató-helyettes azt mondta, hogy ez egy hosszabb folyamat lesz, hiszen „három év rombolását nem lehet néhány nap alatt jóvátenni”.

Nem aktuális kérdés, hogy megmaradhat-e mindkét jobboldali televízió

Kérdésként merült fel az interjúban, hogy megmarad-e mindkét jobboldali televízió. Amelyre Szikszai elmondta, hogy ez a kérdés azért nincs napirenden, mert most még a tévé stabilizálása a cél. A Hír Tévé a jobboldalon egy jó brand, jók a kábelszolgáltatós szerződései, van árbevétele, bár tisztában vagyok vele, hogy veszteséges jelenleg, érdemes a jövőjén gondolkozni. Hogy mi lesz a vége, azt most nem tudom megmondani.

De hozzátette, hogy szerinte műfaji eltérésekkel lehet működtetni két televíziót is.

