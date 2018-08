Meghalt egy férfi egy újpesti lakástűzben

Még hallották a szomszédok annak a férfinak a segélykiáltásait, aki végül halálra égett a saját lakásában Újpesten. A Győr melletti Szerecsenen pedig csütörtök éjszaka égett le egy ház. Az ott lakó férfit harmadfokú égési sérülésekkel vitték kórházba. Egy égő cigarettacsikk miatt gyulladhatott fel a rengeteg lom, amit összegyűjtögetett - tudatta a TV2 Tények című hírműsora.

Reggel a lakótelepi sétányon sétálva látta meg egy pár a hatodik emeleten az ablakokon kiömlő füstöt.

A szomszédok a házban nem vettek észre semmit, nem is érezték a szagát. Azt hallották, hogy a lakásban lakó férfi segítségért kiabál. Ők a rendőrséget hívták, akik mondták nekik, hogy tűz van, és a tűzoltók már úton vannak.

A bejelentés után három perccel már feltörték a lakást, és oltották a tüzet, de addigra a férfi már meghalt. Összeégett. Úgy tudjuk annyira, hogy végtagjai meg sem maradtak.Valószínűleg a füst miatt nem tudott menekülni. Az esetek legnagyobb részében füstmérgezést kapnak a lakástüzek áldozatai.

Pedig ez megelőzhető lenne.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a füstérzékelő életet menthet. Ezek a műszaki eszközök különböző szakboltokban szerezhetők be, nagy hanggal jeleznek, amikor füst keletkezik a lakásban, így figyelmeztetve a tulajdonost arra, hogy veszély van.

Egy ilyen jó minőségű, megbízható készülék 10 ezer forint körül van, és könnyedén felszerelhető.

Szerencsen is tűz volt

Csütörtök éjszaka Győr mellett Szerecsenen égett le egy ház teteje teljesen. Éjfél előtt nem sokkal vették észre a szomszédok, hogy lángol a zsákutca egyik háza.

Megijedtem, mert mondjuk egyedül voltam itthon, férjem dolgozik - közölte egy helyi lakos.

És akkor látom nagy füst, kijövök, először az udvarba néztem, utána kijöttem az utcára, mert láttam vannak kint többen is - tette hozzá.

Két férfi lakott az amúgy is romos házban, amin belül a falakon még csak vakolat sem volt.



A nő véleménye alapján két eléggé lumpen elem lakta azt az épületet, hát aztán tücsköt, bogarat, mindent összehordtak, nem is csodálkozott azon, hogyhát tényleg bekövetkezett ez a tragédia.

Valószínűleg ezek az összehordott lomok kaptak lángra a szomszédok úgy tudják hanyagság miatt.Összeveszett az egyikkel, aztán megmérgesedett eldobta a cigarettát, elment, azok meg elmentek ez meg itt maradt, aztán meg is égett ez, mert ugye elvitték a mentők - fűzte hozzá.

Az egyik ott lakó férfit harmadfokú égési sérülésekkel vitték kórházba.