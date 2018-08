Balatoni villámcsapás: földön fekvő emberek, rémült kiabálás

Mozdulatlanul a földön fekvő emberek, rémült kiabálás, - erről számol be egy nagyszülő a Facebookon, a Bors szemlézte. Ő csak a szerencsének köszönhetően nem sérült meg férjével és unokáival, amikor pénteken villám csapott Gyenesdiáson a strandolók közé.

A nő azt írta, úgy érzi, őrangyalok vigyáztak rájuk és unokáikra, amikor nem sérültek meg a villámtól, ami mellettük csapott le. Mint írta, nagyon nehezen teszik túl magukat a történteken.

A strandon a villámcsapás után a földön mozdulatlanul fekvő, kiabálva menekülő embereket lehetett látni - írta a Facebookokon. A nő azt is megjegyezte, hogy szerinte a villámcsapás előtt a riasztás, figyelmeztetés „egy nagy nulla volt”.

Mint ahogy korábban az Origo is megírta, pénteken villám csapott a gyenesdiási strandon egy fába, ami alatt többen is álltak. Két ember súlyosan megsérült, őket újra kellett éleszteni, egyiküket azóta is intenzív osztályon ápolják. Másik két ember is megsérült, de ők már elhagyhatták a kórházat.