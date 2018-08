Három nappal kirúgása után már árulja magát Kálmán Olga

"Most még úton, egyik helyről a másikra." - utalgatott végtelenül szerényen új Facebook-oldalán a HírTV-től pár napja kirúgott műsorvezető. A magyar médiapiac talán leghazugabb lapja, a HVG fontosnak tartotta úgymond feljátszani a "hírt." Ez még rendben is lenne, a hvg reklámozza Kálmán Olgát, mi ebben a meglepő. De Kálmán Olga nem lenne Kálmán Olga, ha nem akarná azt hazudni, hogy ez véletlen. Gyorsan azt sugallta a facebook-on, hogy a hvg-nek csak úgy, feltűnt egy vadonatúj facebook-oldal és rögtön írt is róla - szintén véletlenül - egy reklámcikket. Kálmán Olga most éppen árulja magát, hogy Simicska Lajos után új gazdája legyen.