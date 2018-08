Bizarr egy Wass Albert kötetet államellenesnek feltüntetni

Bajkai István, a Fidesz országgyűlési képviselője beszélt a Heti TV Pirkadat című műsorában arról, hogy milyen lehetőségek vannak a Romániában elítélt két magyar fiatalnak, mit lehet és kell tenni a nemzetiségi jogok védelméért.

Bajkai István beszélt arról a két fiatalemberről, akiket államellenes bűncselekményekért ítélte el a román bíróság öt éves börtönbüntetésre. Bajkai István kiemelte, anélkül, hogy bírálná a román igazságszolgáltatást, arra a megállapításra jutott, több emberrel is konzultálva, hogy a fiatalok nem követték el a terhükre rótt bűncselekményt. A romániai hatóságok pirotechnikai eszközöket, Wass Albert műveit foglalta le náluk, ezeket tekintették bizonyítéknak. A politikus szerint mindenkinek a magánügye, hogy kitől és mit olvas, de az, hogy egy Wass Albert novelláskötetet államellenes bűncselekmény bizonyítékának tüntessenek fel, ez meglehetősen bizarrnak tűnik.

Ami pedig a szintén lefoglalt pirotechnikai eszközöket illeti, ezek petárdák, amelyek nem alkalmasak semmiféle bűncselekmény elkövetésére, pláne államellenes bűncselekmények elkövetésére. Bajkai István és Lomnici Zoltán egykori főbíró segítséget igyekszik nyújtani a fiatalok jogi képviselőinek, jogi tanácsokkal és a nemzetközi közvélemény figyelmének a felhívásával. A politikus szerint két irány van most ebben az ügyben, az egyik Romániában, az ottani jogrendszerben meglévő óvás intézményének az alkalmazása.

A másik irány pedig az Emberi Jogi Bíróság, ahová beadvánnyal szeretnének élni. Azt hozzátette Bajkai István, hogy gyors eredményre nem lehet számítani, de az is megtörtént már, hogy az európai bíróság bizonyos politikai elvek mentén hozta meg döntését, ugyanakkor a képviselő bízik abban, hogy a munkájuknak lesz eredménye, ha az óvás intézményével lehet élni, de akár akkor is, ha kegyelmet kapnak a fiatalok. A kegyelemmel persze az a gond – tette hozzá a képviselő, hogy az azt is jelentheti, hogy valaki ahhoz képest kap kegyelmet, hogy elkövetett valamit, ami ebben az esetben nem áll meg.

