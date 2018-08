Megcsinálta: Demszky Gábor elvitte Heller Ágnest is a nászútjára

Most azonnal háromra tegye fel a kezét, aki az újdonsült felesége mellett Heller Ágnest is magával vinné a nászútjára! (A Magyar Idők vette észre.) Demszky Gábor a magyar politika Mr. Bean-je felrakta a kezét, és megcsinálta. Aranypillanat következik, az SZDSZ halála után is bulizik, becsüljék meg!

A napokban szabályszerűen robbant a hír a magyar nyilvánosságban: ötödszörre is oltár elé állt és kimondta a boldogító igent a 65 éves Demszky Gábor, Budapest egykori szabad demokrata főpolgármestere. Sajtóinformációk szerint az egykori városvezető és új felesége között egy generációnyi a korkülönbség, ami még alapjaiban sem jelenthet problémát, hiszen mint tudjuk, a szerelem kortalan.

Négy éve egy rendezvényen ismerkedtünk meg, ahol Gábor a modorával teljesen levett a lábamról, nem tudtam neki nemet mondani – mutatja be szebbik (direkt nem jobbikot írok, mert azt Demszky ki nem állhatja!) oldalát szíve választottjának legújabb felesége. Mint minden rendes, becsületes házasság, ez is a nászúttal folytatódott. Irány a híres-hírhedt horvátországi Demszky-villába!

Hopp, egy Heller Ágnes felbukkant!

Minden a legnagyobb rendben, SZDSZ-es értelemben is a normális kerékvágásban zajlott, egészen addig a pontig, amíg jól azonosítható személyek el nem kezdtek feltünedezni a friss pár mézeshetén. Elsőként ő:

Bár a fenti kép nem itt készült, de a neo-Spice Girl-ös, hasmutogatós öltözködési irányzatot a köztudatba csempésző filozófus megjelenése volt egyértelműen a legnagyobb dobás. A bárkinél profibban rettegő Heller Ágnes ugyanis rejtélyes oknál fogva részt vett az eseményen, és ami még ennél is rosszabb hír, fotók tömkelege készült róla:

Az SZDSZ szuperbelterjes holdudvarában bármi előfordulhat, akár még az is, hogy a méltán tisztelendő exfőpolgármester teljesen meztelenül ült asztalhoz. Mert, hogy félmeztelen, az nem is kérdés. Ne reménykedjenek, hogy megússzák, érkezik a következő helleres kép.

Már eddig is elég meredek a történet, de a szabad demokratáknál nem létezik kifejezés, hogy meredek: Magyar Bálint korábbi oktatási miniszter is feltünedezett, jöjjön a négyes felállás.

Nem leszek igazán kegyetlen, ezennel befejezem a Demszky-villából való bejelentkezésemet. Egyet tudok tanácsolni Önöknek: ne kövessék az exfőpolgármester példáját, ha egy életre elkötelezik magukat párjuk mellett, azt inkább kettesben ünnepeljék meg!