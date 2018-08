Rengeteg parlagfű pollen lesz idén

Az idén jelentős parlagfűpollen-terhelést kell elviselnie annak a mintegy 2,5 millió embernek, akik Magyarországon parlagfű allergiától szenvednek - mondta Gyuricza Csaba, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) főigazgatója az M1 műsorában.

A főigazgató mindezt azzal magyarázta, hogy az időjárás kedvez a növény fejlődésének, így már elkezdődött a parlagfű virágzása és ezzel együtt a pollenképződés is. Gyuricza Csaba hozzátette, a parlagfű a megművelés alatt álló területeket veszélyezteti, Magyarországon pedig több mint 4 millió hektár szántóterület található.

Kiemelte, hogy a gyérítés a földhasználók, földtulajdonosok feladata.Példaként hozta fel, hogy a parlagfűre érzékenyek számára már légköbméterenként 30-40 pollen is problémát okoz, egy igazán fertőzött időszakban azonban a pollenek száma légköbméterenként 700 és 800 között mozoghat.A főigazgató a Kossuth rádió 180 perc című műsorában felidézte azt is, hogy július 1-jén indult az országos parlagfű felderítés, amelyben a többi között az Országos Rendőr-főkapitányság is részt vesz, helikopterek segítségével.