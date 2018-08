Tragédia lehetett volna Anna & the Barbies pénteki, Budapest Parkban tartott koncertjén, ha az énekesnő zaklatóját nem sikerül az utolsó pillanatban megállítani. A férfi egy éve zaklatja Pásztor Annát, már a családját is megfenyegette.

Féltékenységből akarta megölni imádott énekesnőjét a férfi, aki cipőjébe rejtett késsel érkezett az Anna & the Barbies legutóbbi koncertjére. Pásztor Anna tudta, hogy rajongója nem beszámítható, ugyanis többször írt neki a közösségi oldalán, fenyegetve őt és a családját is. Azt írta: mivel őrülten szerelmes az énekesnőbe, de tudja, hogy soha nem lehet az övé, saját kezével akar végezni vele - írta a Ripost.

"Egy fiatalember úgy gondolta, hogy eljön a koncertemre a parkba, a cipőjébe rejtett egy kést, amivel szeretett volna megszurkálni" - mondta az énekesnő abban a Facebook-videóban, amelyben nyíltan és őszintén beszélt a történtekről. A férfi körülbelül egy éven keresztül írogatott nekem, hogy mennyire szeret, és a szerelmét a meggyilkolásommal teljesíti majd be. Hiába tiltottam le őt az oldalamról, négy másik profilról is folyamatosan jelentkezett, a péntek esti tervéről is értesített.

Pásztor Anna még a koncert előtt jelentette ezt a Budapest Park személyzetének, akik fénykép alapján könnyen azonosítani tudták a férfit.

Kólya Dániel, a Budapest Park ügyvezető igazgatója a lapnak így számolt be az ügy részleteiről: „Amikor megtudtuk, hogy mire készül az illető, természetesen azonnal értesítettük a IX. kerületi rendőrkapitányságot."

A Ripost úgy tudja, a férfi akár öt év börtönt is kaphat.