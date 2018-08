A Magyar Hírlap egy egészen új magyarázattal állt elő a Jobbik korábbi elnökének cégalapításával kapcsolatban. Ha ez így van, borulhat minden. Van benne ráció.

„Nem tudni, honnan volt pénze Vona Gábornak egy hárommillió forint törzstőkével bejegyzett cég létrehozására” – írta tegnap a Magyar Hírlap. A lap szerint figyelemre méltó, hogy a Jobbik korábbi vezetője júniusban közzétett vagyonnyilatkozatában mindössze ötszázezer forint megtakarítás szerepelt, képviselői fizetését pedig – mivel nem ült be a parlamentbe – mandátuma lejárta után mindössze három hónapig, vagyis augusztus 8-ig folyósítják.

A Magyar Hírlap jobbikos forrásokra hivatkozva azt írta, Vona Gábor cégalapításának egyik oka az lehet, hogy ezzel tudja igazolni a máshonnan érkező jövedelmét.

Ismert, a súlyos választási vereség után elnöki posztjáról és parlamenti mandátumáról lemondott Jobbik-vezető pártbeli szerepe a mai napig nem tisztázott. A Népszavának a pártját levegővétel nélkül szidó Volner János alelnök korábban azt mondta, Vona tanácsadóként segíti majd a Jobbikot, ám ezt a sajtóosztály nem erősítette meg. Volner több alkalommal is teljesen váratlanul szóba hozta a párt exelnökét, azt sugallva, hogy vissza kíván térni a Jobbik élére. Sajtóinformációk szerint újabb komoly nézeteltérés van kibontakozóban a párton belül, a vita tárgya minden bizonnyal az lehet, hogy ki lesz majd a párt EP-listájának vezetője. A Magyar Hírlap úgy tudja, hogy Vona Gábor is Brüsszelbe készül.

Az mindenesetre biztos, hogy videóbloggerként is kipróbálja magát, erről a HVG cikkezett a mai napon.