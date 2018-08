Erős személyiségzavar: Veiszer Alinda kultuszminiszter szeretne lenni

Három hónappal azután, hogy kirúgták a Hír TV-től. A vágyait most vázolta, a teljesítménnyel azonban finoman szólva is adós maradt az exműsorvezető.Végre valaki a baloldalon is magáénak vallja a "merjünk nagyok lenni" gondolatkört - igaz, különösebb alap nélkül.

Az ország, sőt az egész világ tele van minden tudást nélkülöző, kiugróan magabiztos emberekkel. Őket arról lehet felismerni, hogy

elképesztően, már-már abnormálisan motiváltak,

olyan vágyakat fogalmaznak meg, amelyek köszönő viszonyban sincsenek azzal, amit korábban leraktak az asztalra,

feltűnően nagy hangon hirdetik mindezt.

Ilyen típusú polgárokkal jellemzően a piacokon, a tompa fényű sarki kocsmákban lehet találkozni, ahol nagy fennhangon kürtölik világgá céljaikat, álmaikat, többnyire minden alap nélkül. Az idei nyár szenzációja, hogy rajtuk kívül egy jól beazonosítható, maroknyi csapat tűnt fel a láthatáron, akik a minden alapot nélkülöző önbizalom kategóriájában állóhelyből kenterbe verik őket. Bemutatjuk ezt új, módfelett barátságtalan személyiségzavaros csoportosulást, akik nem mások, mint: Magyarország bukott, ellenzéki újságírói-tévései.

A bukott Hír TV-s kormányra tör!

Történt, hogy nagyságrendileg három és fél hónapja kirúgták Veiszer Alindát, a Hír TV műsorvezetőjét-megmondó emberét a csatornától, mert nem igazán nyújtott lehengerlő teljesítményt, már, ami a nézettségi adatokat illeti. Ezután a legnyilvánosság pusztítóbb forgatókönyv következett be: a 888.hu írta meg, hogy az utolsó adásban Veiszer és Alföldi Róbert balliberális rendező-politikussal arról tanácskozott, mi lenne, ha pártot alapítanának, és beszállnának a politikába. Ez akkor egy rossz viccnek tűnt, különösképpen azért, mert a Hír TV-től eltanácsolt tévés felkészültsége és a Wikipédia vonatkozó anyagai között erős egyenlőségjelet lehetett felfedezni szereplése során, ami talán még egy politikai szervezet létrehozásához sem lenne elegendő. Arról nem is beszélve, hogy világszínvonalon művelte a riprtalanyok meg nem értését, amiben talán a legjobb volt az egész országban. Ideológiai síkon azt érdemes még tudni róla, hogy nem igazán fogta vissza magát, ha meghallotta a „Fidesz", a „kormány" és a „Magyarország" szavakat. A teljesítményről már szót ejtettünk, következzenek a vágyak: "Biztos, hogy ezért is odázom el folyamatosan ezt a lépést, mert ha egyszer csak úgy döntenék, hogy egy politikai pártban vállalok szerepet, vagy egy kormányban vállalok pozíciót mint oktatási vagy kulturális miniszter, akkor ki kell mondani, hogy vége a sajtós munkának. Én nem szeretem azt a kettős játékot, hogy a sajtóban dolgozók időnként kormányszóvivők, időnként pedig a sajtószabadságért harcoló médiamunkások, mert ez a kettő kizárja egymást." – ezt már az Újszó-nak nyilatkozta a bukott tévés, amit a Pesti Srácok csapata szúrt ki.

Tessék? Ha „egyszer csak" „úgy döntene" Veiszer, hogy kultuszminiszter lenne, akkor felhagyna a sajtózással. Ezen a ponton muszáj elővenni a jól bevált, mindig jól jövő összefoglaló-táblázatot! Tehát:

2018. április 18.: Veiszer Alindát, az Alinda című műsor vezetőjét eltanácsolják a tévézéstől, pontosabban a HírTV-tól

Veiszer Alindát, az Alinda című műsor vezetőjét eltanácsolják a tévézéstől, pontosabban a HírTV-tól 2018. augusztus 8.: Veiszer Alinda arról fantáziál, hogy kultuszminiszter lehet belőle, majd valamikor.

Veiszer Alinda arról fantáziál, hogy kultuszminiszter lehet belőle, majd valamikor. Időbeli különbség: nagyságrendileg három és fél hónap (ha nem haragszanak, ezt most nem számolom ki pontosan).

Ez aztán a tudásnélküli magabiztosság! Ez aztán egy kiadós személyiségzavar!

Az önbizalom nemcsak Veiszert kerítette hatalmába, hanem Puzsér Róbertet is, mert ahogy korábban említettem, itt bizony egy csoportról van szó. Az azóta megszűnt Magyar Nemzet publicistája a következőt találta ki a 36 fokban: komolyan fontolgatja, hogy jövőre elindul a főpolgármester-választáson, mert ki akarja tiltani az autókat a belvárosból.

Nemes cél, módfelett kérdéses, mennyire lenne népszerű a kezdeményezéssel. Véletlenül se feledkezzünk meg a negatív nézettségi csúcsokat sorra döntögető Kálmán Olgáról, aki még 2015-ben a miniszterelnökségről álmodott a balliberális 24.hu-nak adott interjújában.

Látják, nem minden az önbizalom!