Bajkai: 2019-ben minden sportágra több jut

Bajkai István fideszes országgyűlési képviselő és Erdei Zsolt, a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke beszélt a sport fontosságáról, arról, hogy mit is jelent az ökölvívás a mai fiatalok számára a Heti TV Pirkadat című műsorában.

A hazai rendezésű ifjúsági világbajnokság előtt az egykori nagyszerű sportoló, Erdei Zsolt elmondta, az ökölvívás azért is nagyszerű sport, mert megvédheti az elkallódás veszélyétől a fiatalokat, hiszen nem lesz mindenkiből Európa-, világ- és olimpiai bajnok, de egy olyan családba kerülhetnek bele, ahol nagyon sok minderre megtaníthatják őket az edzőik, akik egyben a nevelőik is ezeknek a gyerekeknek. Itt elengedhetetlen, hogy az ember alázatot, tiszteletet, becsületet tanuljon. A küzdők szemtől szembe küzdenek egymással, a bíró rendet rak közöttük, ha netán valamilyen szabálytalanság történne. Az ökölvívás egy korrekt sport, a két embernek az egymással szembeni küzdelme az ősidőktől fogva benne van az emberben.

Bajkai István az ökölvívás kapcsán megjegyezte, szerencsére Magyarország bővelkedik hősökben, példaképekben. Például Papp László 1948-as olimpiai győzelme is megnyitott egy sort, minden magyar öklöző számára. Nem beszélve arról, hogy utána 1952-ben és 1956-ban is megnyerte az olimpiai játékokat. Őt persze nagyon nehéz lehet felülmúlni, de ő is egy igen nehéz körülmények közül indult sportember volt, éppen az ő élete a bizonyíték arra, hogy bármit elérhet az ember, ha van akarata, ereje, kitartása. A mai fiatalok számára ő így lehet példakép.

Bajkai István elmondta, ami a politika szerepét illeti, a 2019. évi költségvetés az eddigieknél jóval többet szán a sportra, azaz szinte minden magyar sportág többet kap, mint korábban, így az ökölvívás is. A politikus csatlakozva a sportvezetőhöz kiemelte, nagyon fontos, hogy mai fiatalok megfelelő körülmények között sportolhassanak, legyen elegendő zuhanyzó az edzőtermekben, legyenek jó edzők, magas színvonalú technikai körülmények álljanak rendelkezésre, de mégis az a legfontosabb, hogy legyen lelkiség, a gyerekek szeressenek, akarjanak sportolni, érezzék azt, hogy képesek valamire, legyen meg a belső motivációjuk.

A teljes beszélgetést itt találják.