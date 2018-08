Áljelölt és rasszista támadások: így kampányol Dömsödi Gábor Pásztón

Vasárnap időközi testületi és polgármester-választást tartanak a Nógrád megyei Pásztón, miután az országgyűlési választások után a képviselőtestület föloszlatta magát. Dömsödi Gábor jelenlegi polgármester, bukott televíziós, trükkökkel igyekszik bebiztosítani hatalmát: Farkas Attila néven indítják független önkormányzati jelöltként a hivatal alkalmazásában álló Farkas Mihály Attilát. Ebben az a trükk, hogy a városban elismert és népszerű, eddigi fideszes alpolgármestert és képviselőt Farkas Attilának hívják. Ő azonban most csak a polgármesteri posztért indul (a törvény szerint indulhatna képviselőjelöltként is), ezért sokan azt hihetik, az ő neve szerepel az egyéni képviselők szavazólapján is. De nem ez az egyetlen elképesztő eleme Dömsödiék kampányának, egyik embere durva, rasszista Facebook-bejegyzéseket támogat. A bukott tévés saját maga vallotta be: egyéb jövedelme sincs már, csak a megélhetési polgármesterkedés, így nyilvánvaló: egyetlen célja, hogy megőrizhesse a székét.