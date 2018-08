A családokat a szünidei étkeztetéssel is segíti a a kormány

A családtámogatás egyik formájaként tekint a kormány a szünidei gyerekétkeztetésre, ezért növelték az erre szánt forrásokat, valamint bővítették az igénybevétel idejét és a jogosultak körét - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára szerdai sajtótájékoztatóján, Budapesten.

Rétvári Bence kiemelte, hogy a szociális gyerekétkeztetés több mint kétezer településen érhető el a nyári szünetben. A kormánynak kiemelten fontos, hogy mindenki, aki igényli, aki rászorul, jusson étkezéshez a szünetekben, ezért az erre fordított költségvetési forrás a többszörösére emelkedett, a 2010-es érték több mint két és félszeresét fordítják erre a célra - közölte. A növekedett az időtartam, amelyben biztosítják az étkezést; már a tavaszi, az őszi és a téli szünetben is jár, továbbá a nyári szünetben is több napig lehet igénybe venni, mint korábban.

Az államtitkár fontos előrelépésnek nevezte, hogy a napi költségkeret is 50 százalékkal nőtt, így egészségesebb ételeket és bőségesebb adagokat tudnak biztosítani a gyerekeknek.

Kitért arra is, hogy azt is sikerült elérni, hogy ha önkormányzat erre a célra támogatási igényt nyújt be a kormányhoz, forráshiányra hivatkozva nem utasíthatják el. Sikerült akkora fedezetet biztosítani erre a célra, hogy minden igénylést ki tudnak elégíteni - mutatott rá.

Megjegyezte: 2292 településen biztosítják a nyári szünidei gyerekétkeztetést.

Hassay Zsófia, Terézváros polgármestere arról beszélt, hogy a sajtótájékoztató helyszínéül szolgáló Bajza utcai Általános Iskolában is biztosítanak étkezést és programokat a gyermekeknek. Az önkormányzat tízmillió forintot szán programok szervezésére a szünidőben - tette hozzá.

Augusztus 1-jén elkezdték a tankönyvek kiszállítását

Rétvári Bence kérdésre arról is beszélt, hogy mivel július végéig megérkeztek a tankönyvek a központi raktárakba, augusztus 1-jén elkezdték a kiszállításokat, és a hónap végéig megérkeznek az iskolákba az alaprendelések. A szeptemberben kezdődő tanévben

egymillió gyermek kapja meg ingyenesen a tankönyveket

- hangsúlyozta.