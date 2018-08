Toroczkai a Jobbik-DK közeledésről: ez árulás, Sneiderék feladtak mindent

A jobbikos Gyöngyösi Márton, és a Gyurcsány-párti Hajdu László találkozott, vélhetően a rákospalotai időközi miatt. "Ez az árulás csimborszója!" - reagált az egyeztetésre Ásotthalom polgármestere.

Ahogy beszámoltunk róla, érdekes jobbikos közlemény futott be az MTI-be tegnap este, amit később több politikus, és alapszervezet is megosztott közösségi oldalán. A balra tolódó párt ebben fontosnak tartotta tudatni a nyilvánossággal, hogy Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnökhelyettese és Hajdu László a XV. kerület leköszönő DK-s polgármestere egyeztetett kedden a Képviselői Irodaházban. A találkozónak feltehetően a rákospalotai, szeptember végére kiírt időközi választáson való együttműködés volt az apropója. A voksolásra azért kerül majd sor, mert áprilisban Hajdu parlamenti mandátumot szerzett egyéniben. Ha már az ügy apropójáról szót ejtettünk, akkor érdemes pár sort írni a pikantériájáról is: a látványosan a balliberális oldal felé sodródó Jobbik a mai napig következetesen tagadja, hogy bármilyen formában együttműködést terveznek Gyurcsány Ferenccel, és pártjával.

Toroczkai: Ez az árulás csimboraszója!

A Pesti Srácok a történtek kapcsán megkereste a Jobbikból nyaralása alatt kizárt Toroczkai Lászlót, a Mi Hazánk Mozgalom vezetőjét, aki úgy fogalmazott: „ez az árulás csimborasszója. Ugyanakkor nem lep meg. Látható, hogy a Jobbik teljesen tönkretette magát. Az árulásnak és az opportunizmusnak arra a szintjére jutottak, amire már nehéz szavakat találni. Elárultak mindent, amiért a Jobbik létrejött; mindent, amiért egyáltalán a jobbikosok ott ülhetnek a parlamentben."

Az ásotthalmi polgármester a lap kérdésére elmondta, személyes bosszú állhat a mögött, hogy a Jobbik jelöltet tervez indítani ellene a településen az önkormányzati választáson.

Azért állnak bosszút rajtam, mert rámutattam arra az elvtelenségre, árulásra, amit a Jobbik végrehajtott. – fűzte hozzá a politikus. Toroczkai hozzátette, hogy szerinte nem biztos, hogy Sneider Tamás tudja, hogy pontosan hol található Ásotthalom.