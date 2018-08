A Jobbik alpári focimágusa megint belefejelt a földbe

A megszokott stílusában káromkodta szét közösségi oldalát Urbán Flórián egyszeres magyar bajnok focista, jobbikos politikus, mert a magyar bajnokcsapat halasztást mert kérni a soron következő Bajnokok Ligája mérkőzés előtt a hazai bajnokságban. Apróbb hiányosság Urbán szakmai tudásában: a székesfehérvári csapat svéd ellenfele sem játszott a hétvégén, mert a svéd szövetség mindegyik svéd kupacsapat meccsét kivette a programból. De közismert az is (legalábbis a futball iránt érdeklődők körében), hogy José Mourinho rendszeresen kritizálja a Premier League-t, mert a futball liga nem teszi lehetővé egy-egy meccs eltolását a kupacsapatoknak. Nem probléma, ha az európai futballban nem is jártas, a káromkodás és trágárkodás legalább nagyon jól megy az egykori újpesti focistának.

„Mi a faszomtól fáradtak már el augusztus elején???" – teszi fel kikezdhetetlen úriemberséggel a kérdést a focipályát leszámítva mindig elemében lévő labdarúgó, Urbán Flórián közösségi oldalán. A visszafogott kérdésfelvetés annak szólt, hogy a Malmö FC – MOL Vidi FC Bajnokok Ligája mérkőzést megelőzően a magyar bajnokcsapat a nagy tétre hivatkozva halasztást kért a hazai bajnokságban. „Az idő rövidsége miatt klubunk a szombat esti (...) bajnokink halasztását kérte (...) hiszen az egész magyar labdarúgás érdekét az szolgálja, ha együttesünk minél tovább jut a BL-ben, erre pedig akkor van a legnagyobb esélyünk, ha a játékosok megfelelően tudnak regenerálódni a következő néhány napban" – indokolta a halasztás kérését hivatalos honlapján a MOL Vidi FC az aktuális ellenféltől, a Mezőkövesd Zsóry FC-től és a labdarúgó szövetségtől. A válasz gyorsan megérkezett a mezőkövesdiektől: klubunk a MOL Vidi FC és a magyar labdarúgás érdekeit szem előtt tartva támogatta a halasztást, és egyben nagyon sok sikert kíván a fehérvári egyesületnek a Malmö elleni párharcban. Teljesnek látszott az egyetértés a tegnapi, a magyar labdarúgás szempontjából kiemelten fontos nemzetközi mérkőzést megelőzően. Kivételek azonban mindig vannak.

Meccs előtt: Urbán ízléstelenségből csillagos ötösre vizsgázott

„Basszátok meg, ezek a „futballisták" havi sokmilliós fizetéseket vesznek fel, más dolguk nincs!" – teszi hozzá hanyag eleganciával az egykori focista, akiről sok mindent el lehet mondani, leszámítva, hogy sikert sikerre halmozott volna pályafutása során. Gúnyolódásból viszont ezúttal is kiválóan teljesített, egy pillanatra sem állt le: „nyilván belefáradtak a szerda-szombat ritmusba, amit megértek, mert már a bajnokság is két hete zajlik!" Az egyszeres magyar bajnok futball legendának még arra is volt ereje, hogy egy utolsóelőttit belerúgjon a nemzetközi mérkőzésére készülő székesfehérvári csapatba: „a visszavágó előtti meccset is el fogják halasztani?" – teszi fel hahotázva az újabb kérdést. Mert az utolsó pocskondiázás volt az abszolút csúcs, az Urbáni-értelemben is világklasszis mondat, hiszen ebbe saját magát is belevette.

Én annak idején minden áldott nap meccset játszottam volna, még edzés helyett is, ezek meg halasztanak.

Ez a mondat teljesen rendben is lenne, ha nem Urbán Flórián, a Jobbik színeiben politizáló, majdnem kétszeres magyar bajnok focista mondta volna. Mert,

ő volt az, aki önéletrajzi könyvében és az azt megelőző médiahadjárat során, olyan magas szinten trágárkodott, hogy egy komplett sarki kiskocsma törzsközönsége elpirult volna. „Ide figyelj, te faszszopó! Én vagyok az Urbán, és nem csak szeretek, tudok is inni." – így a hangzik könyvének legfontosabb mondata. Slusszpoén, hogy amikor ezt mondta, még aktív labdarúgó volt.

ő volt az, aki a drogokat, és a prostituáltakat sem vetette meg karrierje során.

ő volt az, aki sajtóinformációk szerint 2002-ben lefejelt egy rendőrt, mert az be akarta zárni a kocsmát, ahol Urbán épp a barátaival iszogatott (később a bíróság felmentette).

ő volt az, aki saját könyve szerint a kocsmából ment a válogatott edzőtáborába.

Urbán szaktudását dicséri, hogy egyébként a focielemzők által erősebbnek tartott Malmö FC sem játszott a svéd bajnokságban. Mivel Svédországban áprilisban kezdődik és novemberben ér véget a bajnokság, már tavaly november óta lehetett tudni, hogy a Malmö augusztus elején meccset játszhat. Ezért a Malmö (és a többi svéd kupacsapat) augusztus eleji meccsét előre vitték májusra. Ez egyértelműen elkerülte a Jobbik focidoktorának figyelmét.

Arról már nem is beszélve, hogy a kétszeres BL-győztes Jose Mourinho is rendszeresen kritizálja a Premier League-et, mert a liga nem hagy elég pihenőt azoknak a csapatoknak, amelyek a nemzetközi porondon szerepelnek. A portugál szakember például a következőket mondta azzal kapcsolatban, miért rossz az a játékosokra nézve, hogy nincs halasztásra mód:

minden klubnak van némi kiváltsága saját hazájában, kisebb védettséget élveznek a nemzetközi találkozók miatt. Azonban a mi játékosainknak nehéz dolga van. Nem nekem, mert én nem játszom. Én simán játszanék minden nap, de azok is, akik a sorsolást készítik.

Meccs után: síri csend

Az csak természetes, hogy Urbán ilyen szakmai előmenetellel mindenkinél mindent jobban tud, számára nem ellenfél a kétszeres BL-győztes Mourinho. Feltehetően a Malmö FC – MOL Vidi FC mérkőzés végeredményét sem találta el: ugyanis stabil védekezésével a magyar csapat bravúros döntetlent harcolt ki Svédországban, így a visszavágón jók az esélyei a Bajnokok Ligájának következő körébe jutni. Ami egyben azt is jelentené, hogy már biztosan valamelyik európai kupa (Bajnokok Ligája vagy Európa Liga) csoportkörébe jutna a Vidi.

Érdekes módon erről már nem írt bejegyzést Urbán Flórián, az Újpest FC csapatának egykori, egyszeres magyar bajnok labdarúgója.