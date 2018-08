Vádat emelt az ügyészség az óbudai szocialista politikus ellen

Zsarolás, ügyvédi visszaélés, kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat az MSZP óbudai önkormányzati képviselője, Simonka Csaba ellen a Budapesti Nyomozó Ügyészség (BNYÜ) – írja a Pesti Srácok az ügyészség által megküldött közleményre hivatkozva. Ha a képviselőt bűnösnek mondja ki a bíróság, akár hét és fél évet is kaphat.

A vádirat szerint Simonka 2017 nyarán egy öröklési szerződés ügyében járt el, amelynek tárgya egy budapesti ingatlan volt. Az örökhagyó halála után a vád szerint a képviselő a szerződés szerinti örököst fenyegetéssel arra kényszerítette, hogy az általa örökölt ingatlan felét 6.000.000 forintért (a valós értéknél alacsonyabb árért), adásvételi szerződéssel ruházza át egy harmadik személyre. – írja az oknyomozó portál. A sértett a fenyegetés hatására, valós szerződéskötési szándék nélkül az adásvételi szerződést aláírta, az ingatlan tulajdonjogának átruházásért pénzt nem kapott. A szerződés szerinti tulajdonos tulajdonjogának bejegyzésére – a sértett közbeavatkozása miatt – a Földhivatalnál végül nem került sor – áll a közleményben, amely arra is kitér, hogy a budapesti nyomozó ügyészek 2017. december 15-én házkutatással is egybekötött akciót hajtottak végre a politikus budapesti tartózkodási helyén, ahol ennek során kábítószert, valamint kábítószer fogyasztásához szükséges eszközöket is találtak.

Kábítószert is kínálhatott a szocialista politikus

Simonka a vád szerint ismerőseinek rendszeresen kínált és adott át különböző – elsősorban speed, illetve Gina elnevezésű – kábítószereket2017-ben. A Pesti Srácok információi szerint Simonka több hónapig volt előzetes letartóztatásban, de ma már szabadlábon védekezik. Az oknyomozó portál úgy tudja, az MSZP-s politikus az ügyészségi kihallgatásán tagadta a terhére rótt bűncselekményeket, ám vallomást az eljárás lezárásáig nem tett.

A nyomozás megindulására az MSZP közleményében reagált, felfüggesztették párttagságát. A Pesti Srácok kiemelte, hogy