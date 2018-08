Soros alapítványa nem figyelt: lebuktatta a Soros-szövetséges EP-képviselőt

A Tűzfalcsoport írt arról, hogy Anna Maria Corazza Bildt svéd Európai Parlamenti képviselő ismét lebukott a Soros hálózathoz kötődő szoros kapcsolódásával. Mint ismeretes az egyébként Soros megbízható szövetségeseinek listáján is szereplő Európai Néppárti képviselő a brüsszeli Politicóban írt véleménycikkében agitált a Fidesznek a Néppártból történő kizárása mellett. Tette mindezt Orbán Viktor miniszterelnök egy olyan mondata miatt, amit sosem mondott. A képviselő asszony nagy buzgalmában meg is osztotta a hazugságokon alapuló cikkét Twitter-oldalán, amelyet septiben „kedvelt” is Open Society, azaz Soros házi alapítványa.