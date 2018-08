Óriási a dugó az M0-son

A szokásosnál is nagyobb a forgalom az M0-son péntek délután, akinek nincs szerencséje, több mint fél órát állhat a dugókban.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közleménye szerint az út mindkét irányába telítettek a sávok a koccanásos balesetek és az útfelújítások miatt.

Azt írták, az M1-estől az M5-ös irányába a balesetek mellett a jóval nagyobb nemzetközi forgalom is lassítja az előrehaladást, az Útinform adatai szerint ezen a szakaszon 30-35 perccel hosszabb a menetidő.

Az M7-es felé tartó oldalon is már most 10-15 perccel hosszabb menetidővel számolhatnak az autósok. Ráadásul a pénteki munkavégzés után várhatóan többen is a Balatonra utaznak, ezért 16 óra után még ennél is nagyobb torlódásra számíthatnak a Balaton irányába. Itt egyébként néhány nap múlva teljes körű hídfelújítási és burkolat fejlesztési munkák indulnak, ezért már most a megszokott 2x3 sáv helyett 2x2 sávon halad a forgalom.