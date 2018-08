Hatodik alkalommal rendezi meg a Magyar Turán Alapítvány a Kurultáj hagyományőrző rendezvényét Bugacpusztán, amire már az első alkalommal is tízezrek látogattak el. Európa legnagyobb hagyományőrző eseményének látogatottsága rávilágított arra, hogy hatalmas az igény a magyarokban, hogy együtt ünnepeljék és legyenek büszkék történelmükre, hagyományaikra – írja a Pesti Srácok.

Hatodik alkalommal rendezik meg a Kurultájt Bugacpusztán. A Magyar Törzsi Gyűlést először 10 évvel ezelőtt rendezték meg Bösztörpusztán és már első alkalommal is tízezrek voltak kíváncsiak a rendezvényre. Azóta Európa legnagyobb hagyományőrző rendezvényévé nőtte ki magát. Több mint, 112 kárpát-medencei hagyományőrző csatlakozott hozzájuk – ezt már Bíró András Zsolt főszervező mondta el, hozzátéve

Nemcsak a történelemformáló őseinkre, az ő nagy tetteikre emlékezünk, hanem a magyar identitást is erősíteni akarjuk ezzel, és a közös történelmi gyökerek révén összekapcsolni a Kárpát-medencei magyar közösségeket is. A hagyományőrzők felszerelései régészeti leletek alapján készültek, a lószerszámok, felszerelések nem fantázián alapulnak. Antropológusok, néprajzosok, történészek bevonásával hozzák el a látogatóknak a régi időket.

Sajátos kultúrát hoztunk ide messze keletről – vélekedik a rendezvény főszervezője, ezt mutatja be nemcsak hagyományőrző, hanem tudományos szempontból is a Kurultáj.

Olyan nagy és olyan csodálatos a magyar történelem, hogy ha ennek csak egyes elemeit megmutatjuk az embereknek, az már egy fontos üzenet. Akik pedig ezeket a történelmi eseményeket és a hozzájuk kötődő nagy személyeket ismerik, méltán lehetnek büszkék a magyarságukra

– foglalta össze Bíró András Zsolt a rendezvényük célját.

Nemzetközi kapcsolatrendszer