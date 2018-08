Felborult egy kisbusz: tizenhárman megsérültek

Rétság és Szendehely között, a 2-es főúton letért az útról, többször megpördült és felborult egy ukrán busz.





Információink szerint az utasok kirepültek a buszból.

Tizenhárman megsérültek, egyikük a busz alá szorult, most próbálják meg kiemelni onnan.

A mentők megkezdték a sérültek ellátását is, három mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. A busz ki is gyulladt, a tűzoltók fojtották el a lángokat.

A műszaki mentéshez egy daru és egy műszaki mentőszer is érkezett a fővárosból.

A helyszínelés és a mentés teljes útlezárás mellett folyamatban van. A rendőrök a forgalmat Nógrád és Diósjenő irányába terelik.