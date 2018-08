Szabó Sándor Kossuth-díjas színész unokáját ölték meg Amerikában

Szörnyű tragédia történt múlt vasárnap New York Queens nevű negyedében: egy férfi úgy megütötte a magyar származású, de az Egyesült Államokban élő Szabó Sándort, hogy később a fiatal férfi meghalt. A New York-i rendőrség letartóztatta a gyilkost, de a család szerint nem elég súlyosak az ellene felhozott vádak. A meggyilkolt férfi információink szerint a Kossuth-díjas magyar színész, a néhai Szabó Sándor unokája volt.

A 35 éves Szabó Sándor egy Uber-taxit keresett Queensben múlt vasárnap reggel, miután hazafelé tartott egy esküvőről – írtuk meg a napokban.

Mivel a telefonja nem működött, és azzal nem tudott taxit hívni, bekopogott egy, az utcán parkoló autó ablakán. Az autóban ülő férfi, Jamill Jones erre kiugrott a kocsiból, és a beszámolók szerint

kérdés nélkül megütötte Sándort, aki hanyatt esett, és beverte a fejét a járdaszegélybe.

Olyan súlyosan megsérült az agya, hogy meghalt.

A 35 éves férfi adataink szerint a Kossuth-díjas magyar színész, a néhai Szabó Sándor unokája.

Szabó Sándor, a New Yorkba kivándorolt magyar színész pályafutása

1937-ben diplomázott le színészetből, és leszerződött a Nemzeti Színházhoz. Fiatalon már a Szentivánéji álomban játszott, majd Csongor szerepét is megkapta. Fél évre rá már Ádámot játszotta a Tragédiában, majd Don Carlost. Huszonnégy éves, amikor megkapja Rómeó szerepét, amelyet a kritika és a közönség is elismer. Lassacskán ő lesz Jávor Pál mellett a Nemzeti egyik legnépszerűbb „szerelmes” színésze. Szabó Sándor 1938-ban filmezni is elkezd. Első filmje a Pusztai királykisasszony. De Karády Katalinnal is forgat: a Ne kérdezd, ki voltam című filmet. 1943-ban Kertész Mihály hívja a Mission to Moscow című amerikai film főhősének szerepére.

Szabó Sándor a II. világháború alatt végig dolgozott. Aztán 1945-ben átszerződött a Jób Dániel vezette Vígszínházhoz, ahol sorra kapta a főszerepeket. Szabó Sándort a színházak államosításakor, 1949-ben egy évadra a Miskolci Nemzeti Színházhoz helyezték, majd az Úttörő Színház gyerekközönségének játszott Budapesten. 1951-ben állhatott újra színpadra a Vígszínházban, ahol eljátszotta pályafutásának legmeghatározóbb szerepét: Cyranót Rostand darabjában.

Szabó a vígszínházi évei alatt többször is beadta útlevélkérelmét, de mindig elutasították. 1956 novemberében aztán, amikor megtudja: a kisebbik fiát felügyelő anyai nagyszülőket házi őrizetbe vették a bevonuló szovjetek, ám tizenkét éves kisfia megszökött, és egy biciklivel Bécs felé indult, Szabó Sándor nagyobbik fiával és Bárczy Katóval autóba ül, és maguk is megindulnak Ausztriába. Bécsben meg is találják a fiút. Szabó Sándort pedig ajánlattal keresik a Burgtheatertől: ha megtanul németül, addig ösztöndíjat, majd szerződést kap a színháztól. Ám ő inkább Amerikába ment. Negyvenévesen, nyelvtudás nélkül érkezett családjával New Yorkba. Az első évében Rockefeller-ösztöndíj segítette megélhetésüket. Közben feleségével, illetve Pártos Erzsivel, Szörényi Évával megalapítják a New York-i Petőfi Színházat.

Közben nappal műszaki rajzolóként dolgozott, éjszakánként pedig egy bárban, mixerként. Másfél év után enyhe akcentussal, gyönyörű hangsúlyokkal adja elő Shakespeare sorait. Egy meghallgatás után megkapja Versinyin szerepét a Broadway egyik színházában. Egyre több feladatot kap. Az Oppenheimer-ügy című darabban német tudóst játszott. Neil Simon Mezítláb a parkban című komédiájában abszolút főszereplő.

1967-ben Szabó Sándor Los Angelesbe költözött, és filmezni, tévézni is elkezdett. Szerepelt például Alfred Hitchcock 1969-es Topáz című krimijében is. Szabó Sándor 1970 és 1973 között a minneapolisi American National Theatre társulatának volt tagja. Fellépett az ott színre vitt Cyranóban is.

Szabó Sándor 1975-ben tért haza. Két év múlva már a Vígszínházhoz szerződtették, de miután az igazgató, Várkonyi Zoltán meghalt, Szabó Sándor nyugdíjba ment, illetve a Madách Színházban játszott még. 1981-ben Érdemes Művész lett, 1985-ben Kiváló művész, 1991-ben megkapta a Kossuth-díjat. Szabó Sándor élete utolsó szakában egy belvárosi lakásban élt. 1998-ban halt meg.