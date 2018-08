Minőségi bérfejlesztés jöhet a központi közigazgatásban

Magyarországon idén 4,8 millió tonna búza termett. 1,2 millió tonna gabona elég egy tízmilliós ország élelmezésére, vagyis ma Magyarország búzával 20-22 millió embert is képes ellátni - mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökség vezetője arról is beszélt, hogy kevesebb mint 14 ezren dolgoznak ma a minisztériumokban és a háttérintézményekben, de ez a szám csökkenthető. Az intézkedés célja nem a költségmegtakarítás, hanem a párhuzamosságok megszüntetése a rendszerben - tette hozzá. A jövőben pedig minőségi bérfejlesztés jöhet.

Komoly növekedés történt a magyar turizmusban, az összesített vendégforgalom az idén a tavalyihoz képest 5,3 százalékkal emelkedett, a szálláshelyek bevételei pedig több mint 10 százalékkal növekedtek - mondta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter. Közölte: a külföldi vendégek száma 4 százalékkal, a belföldieké 6,8 százalékkal emelkedett időarányosan a tavalyi évhez képest.

Megépülhet a Mol 120 méteres székháza

Gulyás Gergely arról is beszámolt, hogy a kormány tárgyalt a magasházakról, és a kabinet szándéka egyértelműen az, hogy a Budapest megőrizhesse hagyományos arcképét, ezért felhőkarcoló-tilalmat vezet be Magyarországon. Hozzátette: a szabályozás szerint 65 méterig nem esnek a szabályozás alá az épületek, 65 és 90 méter között bonyolult, esztétikai szempontokat is figyelembe vevő engedélyezési folyamat lesz szükséges, 90 méter feletti felhőkarcoló pedig nem épülhet a hatályba lépést követően.

Elmondta: a Molnak, az OTP-nek és a Richternek mint a magyar gazdaság három regionálisan is jelentős zászlóshajójának informális egyeztetéseken ajánlották fel, hogy székházat, toronyházat építhessenek. Közülük a Mol volt az egyetlen, amely élni kívánt ezzel, így 120 méteres magasház épülhet meg - tette hozzá. Elmondta: a Mol épületéről még a szabályozás megszületése előtt született döntés.

Húszmillió ember ellátása

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a magyar mezőgazdaság nem tízmillió, hanem húszmillió ember ellátásához szükséges étkezési búzával rendelkezik. Gulyás Gergely kiemelte: Magyarországon idén 4,8 millió tonna búza termett. 1,2 millió tonna gabona elég egy tízmilliós ország élelmezésére, vagyis ma Magyarország búzával 20-22 millió embert is képes ellátni, ami jól mutatja a magyar mezőgazdaság erejét - hangsúlyozta. A tárcavezető úgy látja, rendkívül előnyös, hogy amikor a világban sok helyen az éhínség veszélye fenyeget, Magyarország exportálni is képes búzát.

Megszüntetnék a párhuzamosságokat

A tárcavezető arról is beszélt, hogy óvatos becslés szerint 15-20 százalékos létszámcsökkentés lehet a központi közigazgatásban, a cél, hogy ez január 1-jére megvalósuljon. Hozátette: kevesebb mint 14 ezren dolgoznak ma a minisztériumokban és a háttérintézményekben, de ez a szám csökkenthető. Az intézkedés célja nem a költségmegtakarítás, hanem a párhuzamosságok megszüntetése a rendszerben, hiszen a fejlesztések, a digitalizáció következtében ma kevesebb munkatárs is elegendő lehet ugyanazon feladatok ellátására - magyarázta. Gulyás Gergely hangsúlyozta: a cél a hatékony, gyors és olcsó központi közigazgatás. Gulyás szerint ndokolt áttekinteni, hogy milyen munkakörökben mennyien dolgoznak, hogy a felesleges álláshelyek megszűnjenek. Az intézkedéssel egyidejűleg minőségi bérfejlesztésre is lehetőség nyílik - mutatott rá.

Jövő szeptembertől nem finanszíroz az állam

A gender szakok kérdéséről a tárcavezető elmondta: ha megnézik, hogy az érintett szakokra mennyien jelentkeztek, az bármely szak esetében már önmagában érv a megszüntetés mellett. A kormány világos véleménye szerint az emberek férfinak vagy nőnek születnek, és olyan életet élnek, amilyet kívánnak - jelentette ki. Hozzáfűzte: ezen a területen azonban oktatási tevékenységet az állam nem kíván finanszírozni. Megjegyezte:jövő szeptembertől nem lehet jelentkezni ilyen szakra állami akkreditáció mellett.

Méltányos ár kell

Gulyás Gergely az almatermelők ügyére vonatkozó kérdésre elmondta: a kormány eszközei mérsékeltek, de segítik a termelők összefogását,

mert méltánytalannak tartják a kilogrammonként 13 forintos felvásárlási árat. A kormány közvetítőként lépne fel az ügyben, piaci megállapodásnak kell létrejönnie, méltányos áron kell felvásárolni az almát - közölte.