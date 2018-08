A német-magyar kapcsolatok erejének bizonyítéka a BMW-gyár

A BMW-beruházással már a harmadik nagy német prémiumautó-gyártó is megjelenik Magyarországon, és az ország nyugati és középső része után a keleti régióban is nagy járműipari beruházás valósul meg - mondta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője.

A német-magyar kapcsolatok távlatosságának és erejének bizonyítéka a BMW német autógyár debreceni beruházása - jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A tárcavezető közölte: az a 400 hektár terület, amely a beruházáshoz szükséges, egymilliárd forintot ér, de a beruházás volumene egymilliárd euró, tehát az érintett termőföld hasznosítása nem lehetne ilyen kifizetődő más módon, ráadásul rengeteg új munkahely jön létre.

Beszélt arról is, hogy Debrecen városfejlesztése is új szakaszba léphet. A beruházással már a harmadik nagy német prémiumautó-gyártó is megjelenik Magyarországon, és az ország nyugati és középső része után a keleti régióban is nagy járműipari beruházás valósul meg - mondta Gulyás Gergely. Közölte: nagyságrendileg ezer munkahely jön majd létre.