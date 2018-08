Lecsapott a brutális vihar a Balatonra és Budapestre

Óriási vihar van Budapesten és Balatonon is. Erős, viharos szél fúj, és több helyen szakad az eső, óriási villámok mellett. Cikkünk folyamatosan frissül

Délnyugatról brutális vihar érkezett Magyarországra.

Először a Balatonra csapott le, nem sokkal később elérte Budapestet is.

Vihar a Balatonnál:

Egyre több helyen van heves zivatar, illetve felhőszakadás, jégeső.

Veszprémben szinte úsztak az autók az úton:

Faág szakadt a 4-es és a 6-os villamos felsővezetékére néhány perce Budapest a IX. kerületében, a Ferenc körútnál. A tűzoltók dolgoznak azon, hogy a faágakat eltüntessék a sínekről, de egyelőre nem jár a villamos.

Néhány óra alatt óriási lehülés történt, míg délután 33-34 fok volt, most 27 fog van.

A koponyeg.hu azt írja,Dunaújvárosban annyi jégeső esett, hogy rövid időre fehérre változott minden.

Újabb kidőlt fákról ír a katasztrófavédelem. A honlapjuk szerint az országon átvonuló vihar miatt kidőlt fákhoz és leszakadt villanyvezetékekhez riasztják őket több megyében is. Mohácson fa dőlt az úttestre, és egy kocsira is. Tamásiba, Gyönkre, Kakasra, Dombóvárra és Zombába is riasztották a tűzoltókat. A letört faágak villanyoszlopokra dőltek, az autósok ezeken a helyeken nem is tudtak haladni. Ott motoros láncfűrészre is szükség volt. Fejér megyéből is több bejelentés érkezett viharkárok miatt. Dunaújvárosban, Berhidán, Cecén és Polgárdiban is dolgoznak a tűzoltók. Somogy, Veszprém és Bács-Kiskun megyét is érintette a viharos erejű szél és a jelentős mennyiségű csapadék.