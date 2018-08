4 100 187 032, azaz négymilliárd-százmillió-száznyolcvanhétezer-harminckettő forintot kellett volna befizetni a Vaszaron élő Kovács Ferencnek, a szolgáltató szerint. Múlt héten kapta a horribilis összegű csekket. Végül kiderült, hogy a befizetendő összeget elírta az ügyintéző.

A többmilliárd forintos gázszámlát múlt héten kapta a vaszari férfi. Felesége szerint teljesen elfehéredett, amikor szombaton kezébe vette a csekket.

Én erre nem is emlékszem, mert annyira megdöbbentem, hogy kiesett az életemből néhány másodperc"

- mondta el Kovács Ferenc.

A férfinak hétfőig kellett várnia, hogy beszélhessen a szolgáltatóval. Akkor úgy ment oda az ügyfélszolgálatra, hogy ki akarja fizetni a csekket, mire az ügyintéző elmondta, hogy nála nem tudja rendezni a tartozást. Ferenc viszont ragaszkodott hozzá, hogy ott akarja befizetni a csekket.

Amikor közelebbről megnézte a csekket, nem hitt a szemének. Hívta a főnökét. Kiderült, hogy a csekket kiállító ügyintéző írta el az összeget. Végül csak 15 ezer forintot kellett fizetnem"

A rossz csekk kiállításakor valószínűleg azért írhatta el az összeget az ügyintéző, mert már nagyon fáradt volt, ugyanis egy nyomtatandó csekk kiállításakor többször is rá kell nézni a monitorra, és többször be kell gépelni a fizetendő összeget is.

"Ügyfelünket augusztus elején tartozásrendezési céllal telefonon megkerestük, kérésére egyedi csekket állítottunk ki, amelyen tévesen a tíz számjegyű felhasználó azonosító jelent meg összegként is. Ezt követően ügyfelünk személyesen jelezte a hibát. Hétfőn elnézést kértünk tőle, és a helyes összegről szóló, javított csekket kapott irodánkban" – mondta el a Borsnak az NKM Földgázszolgáltató Zrt.-t.

A földgázszolgáltató évente 35 millió csekket állít ki, ebből egymilliót az ügyfelek kérésére, egyedileg. Ezért nem csoda, hogy időnként előfordul hasonló eset, mint amilyen Ferenccel is történt. Ha valakivel ilyesmi történik, azonnal jeleznie kell a szolgáltatónál.

Ha érkezik egy olyan számla, amiről a fogyasztó úgy gondolja, hogy eltúlzott, azonnal be kell nyújtani egy kifogást a szolgáltató felé. Utóbbinak kell bizonyítania, hogy mi alapján számolta ki az összeget" – ezt már dr. Salamon András ügyvéd mondja.

Ez azért fontos, mert a csekk fizetési felszólításnak minősül, és ha a fogyasztó semmit sem reagál, akkor azzal elfogadja, hogy be kell fizetnie a pénzt.

Ha viszont a csekkre írt összeg stimmel, akkor a fogyasztót terheli a bizonyítás, ami lehet például annak a bejelentése, hogy meghibásodott a mérőóra. Éppen ezért az ügyvéd szerint érdemes havonta legalább egyszer ellenőrizni ezeket.

Ferenc csekkjére viszont azt mondta: a több mint 4,1 milliárd forint olyan nagy összeg, hogy semelyik bíróság sem találná irreálisnak.