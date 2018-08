Súlyos hibák okozták a genovai hídkatasztrófát

Megelőzhető lett volna a tragédia - ezt mondja az általunk megkérdezett szakember a genovai tragédia után egy nappal. Szerinte a kötelező ellenőrzés során a hibákat észre kellett volna venni. Közben az áldozatok száma már 42-re nőtt, több ember állapota pedig súlyos, és még mindig keresik azokat, akik a törmelékek alá szorulhattak. Genovában tegnap kora délután szakadt le egy viadukt, amelyet a 60-as években építettek, és amelyet naponta több tízezren használtak.

A szemtanúk beszámolója szerint valószínűleg statikai gondok lehettek a híddal. Ezt így távolról nehéz pontosan megállapítani, de mindenképp teherbírásvesztés történt a hídon, ami ilyen katasztrofális következményeket okozott"

- ezt mondta az általunk megkérdezett hídtervező szakember. Rabb Zoltán Péter szerint megelőzhető lett volna a tragédia.

A szakértő azt is hozzátette, hogy a tenger közelsége miatt a sós levegő is károsította a betonszerkezetet.

Elmondása szerint, a katasztrófának biztosan voltak előjelei, amiket észre kellett volna venni.

Ezek nem előzmény nélküli dolgok. Ellenőrzés közben észre lehet venni a támaszsüllyedéseket. Korróziós beton- és acélvizsgálatokat kell végezni, a híd alapját ellenőrizni kell, hogy a lehajlások nem lépik-e túl a megengedett értékeket. A repedéseket meg kell vizsgálni a betonon, azok is lassan, évtizedek során alakulnak ki, a repedésekben megindul a korrózió a beszivárgó víztől és párától"

- mondta Rabb Zoltán Péter, aki szerint, ha egy 50 éves híd összedől, akkor azért a kezelő a felelős. A probléma abból is adódhatott, hogy észrevették a hibákat az ellenőrzés közben, de nem vették őket olyan komolyan, mint kellett volna.

A hidakat rendszeresen vizsgálni kell, Magyarországon a nagyobbakat, mint például a Duna-hidak vagy a völgyhíd, hetente ellenőrzik.

„Minden megyében van egy hídmérnök, aki évente minden hidat megvizsgál egyszer, de az csak szemrevételezés. Vannak az időszakos vizsgálatok, amiket tízévente kell megcsinálni, ezt csak a kisebb hidaknál nem kell elvégezni. Ilyenkor kell beton- és acélkorróziós vizsgálatokat csinálni, itt már nem csak szemrevételezés van, hanem laborvizsgálatok is. Megfúrják a hidat, és a furatból kivett port vizsgálják meg. Ebből lehet következtetni a beton állapotára, és egy ilyen vizsgálatból az is kiderül, hogy a sósvíz károsítja-e már a szerkezetet. A nagy hidaknál, mint például a Duna-hidaknál van külön mérnök, aki nagyjából hetente vizsgálja, hogy történt-e a híddal bármi. Ha komoly hibát észlelnek, akkor azt jelezni kell a kezelőnek. Itthon, ha súlyos hibát találnak, akkor azt két éven belül kell javítani – mondta az Origónak a szakértő.

A Magyar Mérnöki Kamara szerint is lehettek arra utaló jelek, hogy a híd már nem megfelelő állapotú.

Katasztrófát előre megjósolni szinte lehetetlen – ezért katasztrófa. Azt meg lehet állapítani, hogy egy szerkezetnek már nem megfelelő a teherbírása, és lehet arra is megalapozottan következtetni, hogy a csökkenés már veszélyes-e, nagyjából milyen mértékű, szükséges-e sürgős (vagy nem sürgős) beavatkozás vagy sem. Azt nem lehet megmondani napra, hétre, hónapra előre, hogy a szerkezet mikor fog tönkremenni – válaszolta Horváth Adrián, a Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozatának alelnöke a megkeresésünkre.

Ez történt

A Morandi autópályahíd kedden omlott össze, maga alá temetve az alatta húzódó gyárépületeket és a hídon tartózkodókat.

Eddig 42 halálos áldozatról tudnak,

de a kutató-mentő csapatok tovább dolgoznak, így újabb áldozatokat is találhatnak. A La Repubblica szerint

három gyerek is van a halottak között: egy 8, egy 12 és egy 13 éves.Továbbra is tíz eltűntet tartanak nyilván, 15 súlyos sérültet pedig a kórházban ápolnak. Az áldozatok között két román, két albán és három francia állampolgár is van.

Egyelőre nem tisztázott, miért omlott le az 1960-as években épült híd 80 méteres szakasza, de szemtanúk szerint – mivel éppen hatalmas vihar csapott le a városra – villám csapott a hídba, és nem sokkal ezután történt a katasztrófa. Ezt hivatalos források nem erősítették meg.