Szórakozni indultak, brutálisan összeverték őket - volt, aki belehalt

Több embert is brutálisan összevertek az elmúlt időszakban különböző szórakozóhelyeken. Előfordult hogy a kidobók vertek vendégeket, ahogy fordítva is. Volt, akit súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban vittek kórházba, de volt olyan is, aki soha nem ért haza a kocsmából.