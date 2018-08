Politikai eszköz a liberálisok kezében a gender szak

Akik a gender studies képviselet mezében lépnek fel, politikát akarnak csinálni, ehhez keresnek világnézeti támaszt - minderről G. Fodor Gábor, a Századvég stratégiai igazgatója, a 888.hu főszerkesztője beszélt az Echo TV Angard című műsorában. Gajdics Ottó, a Magyar Idők főszerkesztője szerint helyes döntés, hogy a kormány nem finanszírozza tovább a valódi tudományos háttér nélküli gender szakot az adófizetők pénzéből. Két baloldalhoz köthető kutató, Závecz Tibor és Boros Tamás pedig a vitaműsorban alapvetően a gender szak mellett foglalt állást.

A Echo TV Angard című műsorában ezúttal az volt a legfőbb téma, hogy a kormány úgy döntött, nem finanszírozza többet az adófizetők pénzéből a gender szakot. A műsorban Závecz Tibor kutató és Boros Tamás, a Policy Solutions vezetője vitatkozott Gajdics Ottóval, a Magyar Idők főszerkesztőjével és G. Fodor Gáborral, a Századvég egyik vezetőjével, a 888.hu főszerkesztőjével.

Gajdics: Ez nem tudomány

Gajdics Ottó kifejtette, hogy egy szak, ahol azt oktatják, hogy a biológiai nemek között különbségek vannak, amik konfliktusokat szülnek és ezekre másképp reagálnak a férfiak és nők, azt nem lehet tudománynak nevezni, hiszen ez eddig is köztudott volt. Hozzátette, hogy a társadalmi nemek tanulmányának ötlete Nyugatról szivárgott be. Megjegyezte, hogy mindenkinek szíve joga azt tanulni, amit akar, de ne várja el, hogy az állam ezt finanszírozza. Aki a gender szakra szeretne menni, finanszírozza maga, hiszen ebből a társadalomnak nincs haszna, az embereknek viszont joguk van eldönteni, hogy az adójukból milyen tárgyakat tanítanak az egyetemen – jegyezte meg. Elmondta, hogy az olyan témák tanulmányozásához, mint például "a nők szülés után történő visszaintegrálása a társadalomba", nem kell külön szakot létrehozni, hiszen sok más tudományág lefedi a kérdéskört.

Gajdics szerint tőle aztán vámpirológiát is lehetne tanítani, perkáljon le évi kétmillió forintot, és azt csinál, amit akar. Úgy véli egyetlen adóforintot sem kéne erre költeni, hogy egyesek kiéljék saját hülyeségüket ezen a szakon. Hozzátette, az a probléma, hogy ha egy kisebbségben megfogalmazódik valami, akkor a liberálisok egyből elkezdenek alapjogokért kiáltani. Azaz most azt üvöltik, hogy gender szakon tanulni alapvető emberi jog és az állam kötelessége biztosítani annak a 10 embernek a lehetőséget - mondta a főszerkesztő.

G. Fodor: Politikai szándékot leplez a szak

G. Fodor Gábor, a Századvég stratégiai igazgatója, a 888.hu főszerkesztője elmondta: akik a gender studies képviselet mezében lépnek, fel politikát akarnak csinálni, ehhez keresnek világnézeti támaszt. Hozzátette: a kormány is ezt teszi, elmondja, mit gondol bizonyos világnézetekről. Jól látszik, a gender szak mögött nem állnak tömegek. Szerinte az egész szak a politikai szándék elleplezésére szolgál, egyfajta eszköz a liberálisok kezében a saját érdekeik alátámasztásában. Úgy látszik, a liberális érdekek kifejtése tudománynak nevezhető, de egyetemi keretek között a konzervatív nézetek kifejtéséből botrány lenne – mondta.

Egyébként az összes résztvevő egyetértett abban, hogy a szakon oktatott témákat más szakok keretein belül is meg lehet beszélni, ezért nincs szükség külön gender szakra. Amúgy is kevés rá a jelentkező és kevesen is oktatnak a szakon - tették hozzá.

A szociológia speciális ága?

Závecz Tibor, a Závecz Research alapító-ügyvezetője úgy gondolja a gender szak a szociológia egy speciális alágazata vagy speciális szakiránya. Úgy vélte, itt nem a legszűkebben vett nemi hovatartozás az, ami a témát kijelöli, hanem ennél sokkal általánosabb. Boros Tamás, a Policy Solutions stratégiai igazgatója nem ért egyet a Magyar Idők főszerkesztőjével: Kifejtette, hogy a gender szak az egyenlőségről szól, nem pedig identitásvitákról. Vagyis, mindketten alapvetően a gender szak mellett foglaltak állást.

A teljes műsor itt tekinthető meg.

Aktivistákat képeztek

Mint arról korábban beszámoltunk, az ELTE társadalmi nemek mesterképzésének ingyenes oktatásának megszüntetése miatt a balliberális oldalról többen védelmükbe vették a gender szakot, mondván, hogy a nemi egyenlőség kérdésének fontosságát hangsúlyozzák. Pedig korábban maguk az oktatók is elismerték, hogy a képzés további célja az „antigender mozgalom elleni küzdelem". A gender szakra egyébként egészen minimális létszámban jelentkeztek hallgatók.