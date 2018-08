Kórházban fekvő betegektől lopott pénzt, telefont, és amit ért

Három év börtönre ítélte a bíróság azt a férfit, aki egy erzsébetvárosi kórházban betegek lopott meg, miközben azok aludtak.

A 23 éves férfi néhány hete hajnalban bemászott a kórházba, és pénztárcát, telefonokat, vércukormérőt lopott el több éjjeliszekrényekről.Az egyik beteg felébredt a kutatásra, és hívta a biztonsági őröket, akik a tolvajt elfogták.

A férfit egy másik, szintén lopási ügy miatt két hete felfüggesztett börtönre ítélték, most azt a büntetését is le kell töltenie, illetve a most kapott három évet.

A mostani ítélet nem jogerős.