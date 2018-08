Egy slendrián taxis miatt utazhattam Magyarország legszebb vasútvonalán

Ha nincs egy slendrián soproni taxis, akkor valószínűleg ezen a nyáron sem utazom végig Magyarország legszebb vonalvezetésű vasútvonalán. A Győrt Veszprémmel összekötő szakasz olyan élménnyel ajándékozza meg az utazókat, amelyeket nehezen lehet elfelejteni. A Bakony vadregényessége, a Cuha-völgy gyönyörűsége, az alagutak, völgyhidak, támfalak egyedi háttérként szolgálnak az utazáshoz.

Hétfőn este Sopronban volt dolgom, kedden délben Alsóörsön. A két út között hazatértem volna Verőcére, de egy slendrián, a rendelést figyelmen kívül hagyó taxis miatt lekéstem az utolsó Sopron-Budapest Intercity vonatot. Egy személyvonattal Győrig utaztam, ott aludtam, mert eszembe jutott a Győrt Veszprémmel összekötő vasútvonal. Mivel kedd reggel fél nyolc előtt nem sokkal indult egy szerelvény Győrből Veszprémbe, tudtam, hogy ezzel kell mennem. Keresztül a Bakonyon, Magyarország legszebb vonalvezetésű és legromantikusabb vasútvonalán.

Óriási szerencse, hogy ezen a kedd reggelen a 7.25-ös vonat nem a Bzmot (kis piros) motorkocsikat továbbított, hanem az M41-es Csörgő vontatta Bhv kocsikat. A „Kádár-kagylós” műbőrülésekkel (páholyokkal) közlekedő kocsik összes ablaka lehúzható, így az utazás alatt mindkét oldalon tudtam fényképezni. A Bhv kocsik a nyári utazásoknál – különösen a kánikulai időszakban – nem a legideálisabbak, mert az ember bőre hamar odaragad a műbőrhöz, a hosszabb üldögélés pedig hamarosan tócsát varázsol a comb és a műbőr közé. Ez legyen azonban a legkisebb gond, ha az ember végigfényképezheti a Bakonyon átvezető vasútvonal mellett húzódó tájat. Ehhez ülni sem kell, csak ugrálni a két oldal között. Szerencsére ezen a reggelen alig volt utas, így senkit sem zavartam. A legjobb képeket az utolsó kocsiból lehet lőni, mert onnan tökéletesen látható a hosszan kanyargó szerelvény és a Csörgőnek nevezett Dieselmozdony is.

Győr elhagyása után pár percig semmi érdekes nem történik, az igazi látványt a Pannonhalma-Eplény közötti szakasz szolgáltatja. Azt viszont jóval kevesebben tudják, hogy néhány évvel ezelőtt létrejött a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség. Azért, hogy a MÁV Menetrendben 11-es vonalként szereplő Veszprém-Győr vasútvonal minél szélesebb körben legyen ismert, hogy minél többen utazzanak ezen a tényleg csodás vonalon, ezzel pedig a helyi idegenforgalom fellendítését is szolgálják. Ennyit a hivatalos dolgokról, most viszont tényleg induljon el az utazás.

Győrt és Győr-Gyárváros állomást elhagyva a vonat még sík terepen kocogott Pannonhalma felé. Győrszabadhegy megálló előtt a távolban feltűnik Pannonhalma, a domb, amelyen az Apátság áll. A pannonhalmi állomás kissé messze esik a falu legnagyobb nevezetességétől, de kiadós séta után az ember egyszer csak felér a hegyre. Az Apátság az év minden napján pont olyan, mint a Bakonyon áthaladó vasút – gyönyörű.

A sík terepet hamarosan az enyhébb dombok, majd az egyre magasabb hegyek látványa váltotta fel. Bakonygyirótnál a vonat kilép Győr-Moson-Sopron megyéből. 2002 előtt ez nem így volt, mert Bakonygyirót akkor még Veszprém megyéhez tartozott. Már 1999-ben szerettek volna - három másik faluval egyetemben - elszakadni Veszprém megyétől, ez három évvel később be is következett. A vonatablakból egy pillanatra tűnt csak fel Bakonygyirót szépséges temploma. Leszállni, bámészkodni most nincs idő, a vonat alig fél perc után továbbhalad, fel- vagy leszálló utas itt sem volt.

Ez már a Magas-Bakony előszobája. Hihetetlen, de a vonalat 1896-ban kezdték el építeni, abban az évben, amikor Hajós Alfréd az első magyar olimpiai aranyérmet nyerte meg Athénban.

Az akkori körülmények között a Magas-Bakonyban zajló vasútépítés igazi bravúrnak számított. A vonalat eredetileg a Győr-Veszprém-Dombóvár viszonylatra tervezték és építették meg, mára a Győr-Veszprém szakasz maradt meg.

Az egész úgy ahogy van, csodaszép, a nyári zöldbe itt-ott már beleharap egy kis rozsda. Ahol a Vinye és Porva-Csesznek közötti szakaszra érünk, láthatjuk, mekkora bravúr volt az építkezés. Az összes magyarországi vasutat figyelembe véve tényleg egyedülálló, ami itt van. A szerelvény három alagúton és két völgyhídon csattog keresztül.

A Gubányi Károlyról elnevezett viadukton elhaladunk a dombra tett obeliszk mellett, amely emléket állít az 1896-os vasútépítőknek. A vonat menetszele a fákba már gyengén kapaszkodó leveleket letépi, majd a szél úgy kavarja ezeket, hogy jó néhány beesik az ablakon.

Az éles kanyarokban lassan megy a vonat, az ablakból jól látható a Cuha-patak völgye, a romantikus táj, a patakban heverő óriáskövek.

A vasút zaja őzet ugrasztott ki az egyik bokorból – nincs az a fényképész, aki ezt le tudja kapni. Nem is baj, nem kell mindent megörökíteni, dokumentálni, elég, ha az agy raktározza el a szépséget. Porva-Csesznek után már Veszprém megye legszebb és Magyarország legmagasabban fekvő városa, Zirc következik. Itt szintén el lehet tölteni egy egész napot. A ciszterci apátság duplatornyos temploma egy-egy pillanatra tűnik fel a vonatablakból, mielőtt begördülünk az állomásra. A Bakony fővárosának nevezett Zirc arborétuma, a Reguly Antal Könyvtár szintén olyan látnivaló, amely miatt érdemes megállni.

Zirc után a vonat megkezdi az ereszkedést Veszprém felé. Eplény mellett elhaladva az embernek az az érzése, hogy Ausztriában jár – minden tiszta, szép és rendezett. Innetől kezdve már közel a veszprémi végállomás. A vonat lassan ereszkedik lefelé, egy pillanatra feltűnik a megyeszékhely, amely a magasból szintén impozáns látvány nyújt.

Két óra elteltével gördül be a vonat Veszprémbe, véget ért a nyári álomutazás. Ősszel, amikor a Magas-Bakony erdeje zöldből sárgába vált, visszatérünk ide. Aztán csak abban reménykedünk, hogy borítsa be nagy hó a Bakonyt, hogy a fehérbe öltözött tájon újra végigcsattogva élvezhessük a páratlan látványt, amelyet ez a vasútvonal nyújt.

A cikk alatt található galériában az összes fényképet megtekinthetik.