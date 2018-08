Eltűnt egy magyar férfi Vorarlbergben

Rengetegen keresik Ausztriában azt a 28 éves magyar férfit, aki szerda délután tűnt el. Egy hegyi túrán veszett nyoma.

A rendőrök attól tartanak, hogy a szakácsként dolgozó férfit baleset érte.

A magyar férfi szerdán 15 órakor indult túrázni a 2813 méter magas Vallülára, az Alpok Silvretta nevű hegycsoportjában, a svájci határ közelében, és azóta nem látták.

A férfi másnap nem ment be dolgozni, ezért hívták a rendőröket. Azonnal keresni kezdték. A kutatásban a rendőrök mellett hegyimentők és keresőkutyák is részt vesznek, és egy helikoptert is bevetettek.