Augusztus 19-én a a már inkább Shane 54-ként ismert Császár Előd, a világbajnok kutyakiképző, Kivágó Arnold és a kézműves remix megalkotója, Petruska András lesznek a Sláger Téma vendégei.

Az augusztus 19-ei Sláger Téma első vendége, Császár Előd a kilencvenes években az FLM együttessel sikert-sikerre halmozott. Hogy aztán néhány év szünet után teljesen új karrierbe kezdjen. Az elmúlt másfél évtizedben világhírű DJ-ként keresi a kenyerét. Világsztárok egész sorával dolgozhatott együtt Shane 54 néven, sőt, egyedüli magyarként a Billboard slágerlistáján is első helyen szerepelt. A vasárnap esti beszélgetésből kiderül majd, hogy karrierjének jövőre esedékes harmincadik évfordulóján láthatjuk-e őt újra Császár Elődként is a színpadon. Netán egy új duettel, ami a máig népszerű, Eördögh Alexával közös, Tiltott szerelem babérjaira is törhetne.

A vasárnapi Sláger Témában 21 órától egy világbajnok kutyakiképző és a kézműves remix kitalálója, azaz Kivágó Arnold és Petruska András lesz a vendég. A sokszoros magyar bajnok kutyakiképző 35 éves karrierjének csúcspontjára jutott 2016-ban, amikor Lidoval elnyerte az abszolút világbajnoki címet a Belga Juhászkutyák Világbajnokságán. Hogy ez mekkora tett magyarként, illetve, hogy mit is kellene még nekünk, hétköznapi embereknek tenni a felelős állattartás érdekében, az is kiderül majd a Sláger Témából. A vasárnapi adás utolsó beszélgetésében pedig Petruska Andrást kérdezi Kalmár Tibor a Híd címet viselő kézműves remixről, és az ezen a lemezen hallható Illés klasszikus, Az utcán feldolgozásáról.

2018. augusztus 19-én 20-22 óra között tehát ismét Sláger Téma, a 103.9 Sláger FM Császár Előddel, azaz Shane 54-el, Kivágó Arnolddal és Petruska Andrással, valamint a házigazda Kalmár Tiborral, és a legnagyobb slágerekkel, változatosan!