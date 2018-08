Tizenhat éves volt a Dunába fulladt fiú

A Tv2 Tények című hírműsorának riportjából kiderült: mindössze 16 éves volt az a fiú, aki a Dunába fulladt Vácnál. Egy szemtanú szerint a fiú öt fős társasággal érkezett fürdeni a folyóhoz, de együkőjük sem tudott úszni. A férfi szerint, amikor a fiú elmerült a folyóban, társai elmentek a partról.

A több fős fiatalokból álló társaság a folyó Váci partszakaszán fürdött csütörtökön, amikor egyikőjük, a tizenhat éves fiú elmerült a vízben. Egy szemtanú, aki horgászni ment a vízpartra, a Tények riportjában elmondta, hogy érkezésekor a vízben kutató búvárok mellett helikopterek próbálták átfésülni a partiterületet. A szemtanú arról is beszámolt, hogy tudomása szerint a vízbefúladt fiú és öt társa szécsényiek voltak. A férfi azt is elmondta: egyik fiú sem tudott úszni, és miután társuk elmerült a Dunában, a többiek azonnal elmentek.A szemtanú azt is felidézte, hogy a hatóságok először a fiú ruháit találták meg a parton, azután bukkantak rá a holtestére a folyóban.A szakemberek egy óráig keresték a fiatalt a folyóban, a búvárok többször lemerültek.

A szemtanú elmondása szerint erre a partszakaszra rendszeresen járnak fürdőzők, azonban életveszélyes itt belemenni a Dunába.

A Tények riportja azt is felidézte, hogy az elmúlt napokban a balatonaligai strandon egy 15 éves ságvári fiú halt meg,aki 19 éves nővérével vízibiciklizett a tavon, amikor belecsúszott a vízbe, és elmerült. A nővére egyből utána ugrott, de nem tudott neki segíteni.