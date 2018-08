Ellenzéki ''nyomorgás'': Egzotikus külföldi utakon harcolnak

Erzsi macska gazdája, Homonnay Gergely úgy tűnik újfent magára hagyta a vérliberális és rendszerkritikus háziállatát, Erzsébetet, mert a "gonosz Orbán-rezsimben" nyomorgó, szerinte mélyszegénységben élő ellenzéki vezérnek kedve támadt kicsit kajakozni a festői Moldva folyón, amely utazásnak a megszervéséről részletesen be is számol a tavasszal még forradalmat hirdető "szabadságharcos". Így nyomorog tehát a mi "elnyomott" és agyongyötört ellenzékünk, akik egyébként rendszeresen próbálnak tarhálni: egzotikus külföldi utakon és tájakon nyomorognak.

Homonnay tehát a Moldva folyón kajakozva "szervezi" az "elnyomó rezsim" elleni forradalmat.

Az érdekes nem is ez, hanem, hogy miközben a hazai ellenzéknek majdnem minden megnyilvánulása a "10 millió mélyszegénységben élő" emberről történő vízionálásról szól, addig Erzsi macska gazdája bátran megírja Facebook-oldalán, hogy amúgy azért "bejárta az egész világot". Így ír Homonnay: Bejártam a világot, alkudoztam már Paraguay-ban a piacon csokira, nyomtak pisztolyt a bordámhoz Brazíliában, rémülten néztem végig a pottyantós WC falának nyílásán át, hogyan készül a street food Thaiföldön - amiből aztán nem voltam hajlandó enni -, láttam az európaiak számára felfoghatatlan nyomort Kambodzsában, Afrikában, és a mérhetetlen gazdagságot az USÁ-ban - egyéni szervezésben."

Szegény nyomorgó Gergely!

Beszámolójából azt is megtudhatjuk, hogy két éve, tehát bőven a "gonosz Orbán-rezsimben történő tengődése" alatt jutott el Thaiföldre. Hát így éhezik a nagy diktatúrában, és teljes elnyomásban a magyar ellenzék vezéralakja. Vagyis olyan helyekre jut el, a Magyarországon megkeresett pénzéből, amiről legtöbben csak álmodozunk. Szerencsére éppen Erzsi macska gazdája (ismereteink szerint) legalább nem koldul, hogy eljátssza a hazai elnyomott ellenzéki lét kilátástalanságát.

Szemben az új Heti Hetesben, azaz a Szabad- vagy most már Kötöttfogásban feltűnő Konok Péterrel, aki Facebook-oldalán jelentette be, hogy a Simicska-féle Hírtv-s műsorból származó fizetésének megszűnésével maga is a nyomor kapujába lépett, és meg is adta számlaszámát, hogy utaljanak "áldásos", gyűlölködő-köpködő tevékenységének folytatására a "rajongói".

De emlékezzünk vissza csak a nőverő Juhász Péterre, aki profi szintre emelte a koldulás művészetét, hiszen nem hagyott volna ki egyetlen nyilvános alkalmat sem, hogy felmutassa a táblára írt számlaszámát. Miközben maga is budai villában és külföldi utakon tengette "szomorú" életét. Csak hát az áprilisi választáson kiderült, hogy Juhász működésére a kutya sem kíváncsi, ahogy vélhetően Konok köpködésére sem.

De rendkívül mulatságos és ellentmondásos az is, ahogy a korábban szintén a magyarországi nyomorról és kilátástalanságról prédikáló Vona Gábor vígan jelentkezett közösségi oldalán a több százezer forintos külföldi nyaralásáról. Olaszországban próbálta meg kiheverni a magyarországi diktatúrában elszenvedett rémisztő sérelmeket.

Most Homonnay bizonyította a mai magyar ellenzék hiteltelenségét: azaz miközben apokaliptikus, pattanásig feszült hangulatot, éhínséget és nyomort festenek az őket támogogatók felé hazánkról, addig ők egzotikus paradicsomokban harcolnak a "rettenetes elnyomás" ellen, és mindezt megtehetik a vérvörös verítékkel Magyarországon keresett (esetleg Soros-támogatásokból szerzett) pénzből.