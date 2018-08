Kardosné Gyurik Krisztina, a harminchat éves családanya öt éve szokásos, esti futóedzésére indult, de sosem tért haza. Brutális körülmények között gyilkolták meg. Az elkövető máig sincs meg, hiába állította minap egy aszony, hogy expárja volt a tettes - kiderült, az is téves nyom. A Bors című napilap most az áldozat férjével együtt idézte fel a fél évtizedes tragédiát.

A Bors felidézi: az egész ország megdöbbent azon a csütörtök reggelen, amikor jött a hír: előző este brutálisan megöltek egy 36 esztendős családanyát Soroksáron. A gyönyörű Kardosné Gyurik Krisztina a szokásos kora esti futására indult 2013. szeptember 25-én, de sosem tért haza. Útközben megtámadták, kezeit és lábait összekötözték, megbecstelenítették, végül kegyetlenül meggyilkolták. Lemeztelenített holttestére a házuk közelében fekvő bicikliút menti bozótosban találták, nyakában szorosan egy kötéllel.

Az asszony özvegye, Kardos Lajos a bicikliútón állva mondta el a Borsnak:

A szokásosnál később, háromnegyed nyolckor ment el aznap futni. Nagyjából negyven perc alatt végezni szokott, másfél óra elteltével a fiunk jelezte, hogy anya még mindig nem ért haza. Én a vacsora után mosogattam, fel sem tűnt, hogy így elszaladt az idő. Eközben gyilkolták meg szegényt. Próbáltam hívni, de a telefonja ekkor már ki volt kapcsolva Kardos Lajos hozzátette: 11 éves kisfiukkal akkor azonnal elmente a rendőrségre. A rendőrségen először azt közölték velük: felnőtt embert csak 24 óra elteltével kezdenek keresni. Ám miután Kardos Lajos többszöri próbálkozásra sem találta nejét a futótávon – végül kiküldtek egy keresőkutyás járőrt.

Mintát vettek az egyik otthoni ruhájából, aztán szinte egy pillanat alatt szagot fogott a kutya. Alig tudták utolérni a rendőrök, egyből megtalálta Krisztát az egyik fa tövében. Oda sem engedtek, az egyik rendőr remegő kézzel jött ki, s közölte a rossz hírt. Senkinek nem kívánom azt az érzést, borzasztó volt. – idézte fel a tragikus este legsokkolóbb perceit Kardos Lajos.

A Bors arról is bezsámol, hogy azóta több száz tanút hallgattak ki az ügyben. A legfrissebb adatok szerint csaknem 60-an tettek bejelentést. Gyanúsítottja sosem volt az ügynek, de a nyomozás kezdeti szakaszában a rendőrök a férjet s Krisztina szeretőjét is lehetséges elkövetőként tartották számon. Utóbbi létezéséről a férj is csak a nyomozás kapcsán értesült, de úgy nyiltkozott: Kriztina flörtje elenére biztos benne, hogy felesége számár ő és a kisfiuk volt a legfontosabb.Mindnestere a rendőrség által felvetett elképzelések sorra tévútnak bizonyultak.

Azonban ahogy a Bors azt augusztus elején elsőként megírta:pár hónapja vallomást tett a rendőrségen egy nő, akinek meggyőződése volt, hogy párja végezhetett Krisztinával. A bizonyítékait részletesen feltárta a rendőrségen, és az özveggyel is felvette a kapcsolatot. A nyomravezető egy rendőrségi kamerafelvételen is felismerte az exét, aki a soroksári gyilkosság után másfél évvel egy vonat elé ugorva véget vetett életének. Az azóta elvégzett DNS-vizsgálatok azonban kizárták a férfi szerepét.

Az asszony özvegye most azt is elmondta a Borsnak, hogy milyen furcsaságot tapasztalt, amikor utóljára látta feleségét a tragikusan végződött esti futása előtt. Kriszti levette a karkötőit és a nyakláncát. Kényszeredett, zavart mosollyal mondta: inkább így tesz, minthogy letépjék róla. Ilyet előtte sosem csinált, de láttam, hogy nem akarja elmondani az okát, ezért nem is forszíroztam. A tragédia után már fontosnak tartottam, de talán sosem fog kiderülni a teljes igazság – magyarázta Kardos Lajos Lajos.

A Bors beszámolója szerint az asszony özvegyének az elmúlt években nincs se éjjele, se nappala. Szinte ezzel az üggyel kel s fekszik. A kisfia csupán 11 esztendős volt akkoriban, vagyis a lehető legrosszabb helyzetben, a kamaszkor elején veszítette el az édesanyját.