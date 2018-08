Más érintős bankkártyájával fizetett egy pécsi férfi

Már nagyon bánja, hogy nem adta le azt a bankkártyát, amit saját bevallása szerint a földről szedett fel egy férfi, aztán két pécsi boltban is használta. A harmadik helyen csak azért nem tudta, mert addig a kártya tulajdonosa észrevette, hogy elvesztette vagy ellopták tőle és letiltatta a bankban. A férfit csalással gyanúsítják, vádemelést javasolnak ellene a nyomozók.

Január 25-én egy nő tett feljelentést a rendőrségen. Azt mondta, néhány nappal korábban valaki megszerezte bankkártyáját, és ellopta a pénzét.

A rendőrök a nyomozás során rájöttek, hogy egy 42 éves pécsi férfit kell keresniük, akit április 25-én hallghattak ki csalás miatt gyanúsítottként. A férfi elmondta, hogy Pécs belvárosában találta a bankkártyát, amit két üzletben is használt úgy, hogy odaérintette a terminálhozA harmadik helyen már nem tudta használni, mert addigra letiltották, úgyhogy eldobta. Azt is elmondta, nagyon bánja, hogy a kártyát megtalálás után nem adta le inkább. A Pécsi Rendőrkapitányságon most zárták le a nyomozást. Az ügy iratait vádemelési javasalattal küldték át az ügyészségnek.