A magyar családok a sikeres nemzet alapkövei

A Családok évének virágkocsija azt üzeni, hogy a kormány számára a családok vannak az első helyen, a magyar jövő a magyar gyermekekben és a felelős gyermekvállalásban van – mondta Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és ifjúságügyekért felelős államtitkára Debrecenben, amikor bemutatta a kompozíciót a karneváli felvonulás elindulása előtt.

A magyar kormányzat első alkalommal képviselteti magát önálló virágkocsival a debreceni virágkarneválon. Novák Katalin kiemelte, hogy ez éppen a Családok évében történik meg. A virágkocsin látható építőkockák egyrészt ismerősek a gyermekeknek, de ezen túlmutató üzenetük is van: ezek olyan elemek, amiből valami készül, a magyar családok pedig olyan alapvető építőkövei a magyar közösségnek, a magyar nemzetnek, amelyek nélkül nem tudnánk sikeresek lenni – mutatta be kompozíciót Novák Katalin.

Az államtitkár, miután megemlítette a Családok évében bevezetett új támogatásokat, a családpolitika lényegének azt nevezte, hogy legyen jó Magyarországon élni, tanulni, dolgozni, gyereket nevelni. Novák Katalin szerint Debrecen méltán lehet büszke arra, hogy a BMW autógyár munkahelyeket teremt a városban, tisztes megélhetést biztosítva majd az ott dolgozóknak. De ezenkívül fontos az is, hogy Debrecen családbarát város, ahol minden a fiatalokról szól. Amikor a virágkarnevál alkalmával együtt ünnepel az egész közösség, akkor azokat az értékeket hangsúlyozzák, amelyek a kormány szociálpolitikájában is központi szerepet kapnak. A Családok éve virágkocsiját bemutató sajtótájékoztatón jelen volt Papp László, Debrecen polgármestere (Fidesz-KDNP) is, aki arról beszélt, hogy sok ezer debreceni felnőtt és gyerek hónapokig készült a virágkarneválra, hogy minden évben még emlékezetesebb élményt sikerüljön nyújtani.

A hagyományoknak megfelelően a helyi lakosok virágokkal díszített kerékpárjaikkal nyitották meg a menetet, majd az oldtimer autók és motorok után indult meg a virágkocsik és a művészeti csoportok felvonulása Debrecen belvárosából a Nagyerdőbe. Amikor a Szent Koronát ábrázoló első kocsi a Református Nagytemplom elé ért, a református, a római katolikus és a görög katolikus egyház püspökei megáldották az új kenyeret. A tizenhat virágkocsi között harminc hazai, illetve külföldi művészeti csoport táncolja-zenéli végig a karneváli menetet. A felvonulást követően a virágkocsik és az oldtimerek kora délutántól testközelből is megtekinthetőek lesznek a Nagyerdei Stadionban, ahol kulturális programok várják az érdeklődőket. Végül pedig tűzijáték és Kökény Attila koncertje zárja majd az augusztus 20-i ünnepi rendezvénysorozatot