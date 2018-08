Óriási fesztiválsiker lett az Út a Mosolyért Alapítvány kezdeményezése

Hatalmas sikert ért el a Sziget Fesztiválon az Út a Mosolyért Alapítvány nagyszabású adományozó kampánya, a „Megérteni. Elfogadni. Segíteni.”. A kezdeményezés célja, hogy közel hozza és megismertesse a fesztiválozókkal az autizmust, valamint hogy az Autisták Országos Szövetségével összefogva létrehozza Magyarország első Autista Krízis Házát és Oktatási Központját.

A Telekom VOLT Fesztivál, majd a Balaton Sound után a Szigeten is arra buzdította az Út a Mosolyért Alapítvány a fesztiválozókat, hogy a Mosoly útja végén kihelyezett Mosoly-falon küldjenek egy-egy kedves üzenetet az autizmussal élő társaiknak, valamint hogy készítsenek fotót is a különleges Instagram-kerettel, amit a #fesztiválozzamosolyért hashtaggel oszthattak meg közösségimédia-felületeiken. A MOL pedig minden hashtag után 100 Ft-tal támogatja az alapítvány célkitűzését.

Az Út a Mosolyért Alapítvány kezdeményezésének célja, hogy az Autisták Országos Szövetségével összefogvamegépülhessen az első Autista Krízis Ház és Oktatási Központ. Az intézményben szakszerű és hatékony segítséget nyújthatnak majd a súlyos autizmussal élőknek és családtagjaiknak, valamint tanulási lehetőséget, tapasztalatszerzést biztosíthatnak a szakemberek számára.

Gubcsó Balázs, az alapítvány kuratóriumi tagja elmondta: Az előző két fesztiválon is nagy öröm volt látni, milyen sok fiatalt szólíthattunk meg, hogy milyen szívesen álltak a fesztiválozók a jó ügy mellé. A Szigeten pedig még nagyobb nyitottsággal találkozhattunk, aminek köszönhetően megdupláztuk hashtages támogatóink számát.

A „Megérteni. Elfogadni. Segíteni." kampány a Strand Fesztiválon zárja a nyarat. Zamárdiban még több aktivitással várja a kilátogatókat: a nagy sikert aratott Mosoly útja és a Mosoly-fal mellett ott lesz a Soundon megismert fotókabin és a Sziget egyik slágere, az Instagram-keret, melyhez most is mindenkit arra biztatnak, használják a #fesztiválozzamosolyért és a #megértenielfogadnisegíteni hashtageket is. A Balaton-parti fesztivál különlegességét pedig az a 30.000 darab feliratkozott szélforgó adja majd, amelyek közül minden elfogadott darab után a MOL újabb 100 Ft-ot adományoz majd az alapítvány számára.

Amennyiben szeretné támogatni az Út a Mosolyért Alapítvány munkáját, a felajánlását a következő bankszámlaszámra tudja eljuttatni: 10918001-00000087-36910019.

További részleteket az alapítvány honlapján, illetve Facebook-oldalán talál.