A meztelenség természetes dolog - videó

Nem lehet fényképezni a naturista strandokon és kempingekben, mert ha valakit meglátnak, hogy idegen embert fotóz, azonnal elveszik tőle a gépét. Egyedülálló férfiak csak nagyon ritka esetben mehetnek be. Felnőttek nem kezdeményezhetnek beszélgetést gyerekekkel. Ilyen szigorú szabályok vonatkoznak szinte minden magyar naturista és nudista kempingre és strandra. A Sziki Naturista Egyesület elnöke azt mondta: a rendszerváltás előtt, a magyarországi naturizmus elterjedésének elején még a nudistákat rendőrök kergették, aztán amikor lejárt a szolgálatuk, mentek kukkolni. Dr. Sándor János azt is mondta: még ma is sokan idegenkednek a naturizmustól, pontosabban, olyan dolgoktól félnek, amelyek nem léteznek - vagyis leginkább az a gond, hogy nem ismerik a naturizmust, ezért a legtöbben még mindig - ahogyan ők nevezik - textiles strandra járnak.