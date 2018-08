Tombol a liberális véleményterror: Apáti Bencét is letiltotta a Facebook

Tombol a cenzúra a Facebookon: Bencsik András után Apáti Bence balettművészt és publicistát is letiltotta a Facebook. Apáti Bence állandó szereplője az Echo TV Keménymag című műsorának, ennek egy adását szerette volna posztolni, azonban a közösségi oldal cenzúrája közbelépett, és a szólásszabadságot lábbal taposva 30 napos eltiltással büntette Apáti Bencét.

Lassan nem múlik el nap, hogy ne alkalmazna durva cenzúrát a Facebook vállaltan jobboldali publicisták ellen. Ma először Bencsik Andrásról, a Magyar Demokrata főszerkesztőjéről, majd nem sokkal később a Magyar Idők főmunkatársáról, a balettművész és publicista Apáti Bencéről derült ki, hogy letiltotta a Facebook. Apáti Bence rendszeres szereplője az Echo TV Keménymag című műsorának, amelyből egyetlen adást szeretett volna közzétenni facebookos magánprofilján, azonban közbelépett a cenzor, és azonnal 30 napos eltiltással sújtotta.

"Most kaptam egy párszavas magyarázatot, hogy megsértettem a közösségi elveket - mondta az Origo kérdésére válaszolva. - Mindezeket egyébként úgy sikerült megsértenem, hogy a Keménymag című műsort feltettem mindenféle kommentár nélkül.

És nem egy napot, nem három napot, hanem azonnal harminc napot kapott az Apáti Bence profilom.

Apáti Bence elmondta, hogy korábban is volt már hasonló esete a Facebookkal.

Még áprilisban, a választások előtt kezdtek jelentgetni különböző házmesterek, de akkor még csak egy- meg háromnapos tiltásokat kaptam, most viszont azonnal harmincat. Ez pedig azért kellemetlen, mert ez a magán oldalam ahol nagyjából 2500 ismerősöm van, ráadásul ez az adminja az Apáti Bence hivatalos oldalnak is, aminek most már 11 ezernél is több követője van. Ez elég nagy szám, főleg úgy, hogy én ezt nem hirdetem, nem teszek bele pénzt."

Mivel a saját hivatalos oldalát nem tudja szerkeszteni, nagyon nehéz lesz ezt a 30 napot úgy átvészelnie, hogy ne kezdjék el újra sikerrel jelentgetni az oldalát.

Ilyenkor ugyanis megjelennek a "trollok", és borzalmas stílusban mocskolódnak. Ő pedig (mivel az adminjogával nem tud élni), nem tudja ezeket eltüntetni.

Azt gondolom, hogy itt azért a szólásszabadság súlyosan sérül, és nem egyenlőek a feltételek. Hont András például nagyon szívesen posztolgat arról, hogy mennyire örülne annak, ha az Origo főszerkesztőjével együtt mindenkit megerőszakolnának, akinek köze van a laphoz. Le is férgezett már több embert, akinek a 888-hoz, vagy a Magyar Időkhöz köze van. Ezek a posztok élnek és virulnak, és Hont András vígan osztogatja a gyűlölködő cikkeit. Úgy néz ki, hogy mi, jobboldali újságírók, gondolkodók, ismert emberek más besorolás alá esünk.

A hvg kisújságírójának botrányairól egyébként sokszor írtunk. Úgy tudjuk, a munkahelyén is a kirúgás szélére került.

Apáti Bence arra a kérdésre, hogy van-e valamilyen tippje arra, miért tiltották le, azt válaszolta, hogy sötétben tapogatózik ő is. A Facebook gumiszabályokat alkalmaz, és minden az RTL-közeli cenzorok kénye-kedvén múlik.

Ahogy azt megírtuk, a Facebookot egy olyan cég "moderálja" (vagyis cenzúrázza), melynek tulajdonosa ugyanaz a Bertelsmann, mint a német kormánnyal feltűnően lojális, a magyarral feltűnően ellenséges RTL-csoportnak.

A közösségi oldal a választási kampányban az Origo két migránsok által elkövetett bűncselekményről szóló cikkét, valamint Lázár János, Miniszterelnökséget vezető akkori miniszter bécsi látogatásáról szóló videóját is letiltotta.

Akkor úgy tűnt, a tiltakozások hatására megijedtek és visszább vettek a cenzúrából, mára azonban kiderült, ez csak átmeneti ijedtség volt.

A liberális véleményterror mostanra minden eddiginél jobban tombol a Facebookon.