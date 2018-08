Szurikáták születtek Miskolcon

Három szurikátakölyök született a Miskolci Állatkertben júliusban. Szurikáták 2002 óta élnek Miskolcon, de a most született kölykök anyja tavaly érkezett a brnoi állatkertből.

Júliusban a fehérpamacsos selyemmajmok és a gyűrűsfarkú makik mellett a szurikátacsapat is gyarapodott a Miskolci Állatkertben: július közepén három kölyök született.

Az állatkert első szurikátái 2002-ben érkeztek, azóta folyamatosan a látogatók kedvencei és rendszeres a gyermekáldás is a csapatban. Vérfrissítésre céljából a most világra jött kölykök anyja tavaly érkezett Brno állatkertjéből.

A Dél-Afrikában honos szurikáták utódai mintegy 11 hetes vemhesség után jönnek a világra. Mivel a szabad természetben a csapat a maguk által ásott földalatti üregrendszerben él, így ennek biztonságában hozzák világra kicsinyeiket is, és az állatkerti kifutójukban is ilyen üregeket alakítottak ki maguknak, ahol a kölykök nyugodtan és biztonságban tudnak fejlődni. Miután a vakon és csupaszon született kölykök elkezdtek erősödni és a szemük is kinyílt, egyre bátrabban vállalkoztak a külvilág felfedezésére.

A szurikáták természetes élőhelye a száraz, füves, bozótos félsivatag. Mivel itt számtalan veszély leselkedik rájuk a különféle ragadozó emlősök és madarak, valamint kígyók személyében, így a szurikátacsapat valamely tagja mindig jellegzetes, felegyenesedett testtartásban, őrszemként kémleli környezetüket. A csapat többi tagja ezalatt változatos táplálékát keresgéli: különféle ízeltlábúakat és más gerincteleneket, de akár kisebb gerinceseket, tojást, gumókat, bogyókat fogyasztanak.