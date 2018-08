Jégesővel érkezik a lehűlés

A strandidőt felváltja a zápor, zivatar, egyes helyeken jégeső és erős, viharos szél is várható - írj az Országos Meteorológiai Szolgálat az előrejelzésében.

Csütörtök

A többórás napsütés mellett egyre több gomoly-, illetve fátyolfelhőre számíthatunk. Zápor, zivatar, néhol hevesebb zivatar is előfordulhat. A zivatarokat jégeső és viharos szél is kísérheti. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 22 fok között alakul, de néhol lehet ennél hűvösebb is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között várható.

Péntek

Kezdetben a gomolyfelhő-képződés mellett általában többórás napsütés is várható, de a déli óráktól valószínű egyre többfelé zápor, zivatar. A déli szél időnként megélénkül, a zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 22, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul.

Szombat

A Tiszántúlon még többórás napsütés mellett gomolyfelhőkre lehet számítani, máshol felhős lesz az ég. Többfelé várható zápor, zivatar. A Dunántúlon az északnyugati, a Tiszántúlon a déli szél erősödhet meg, emellett zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet az Alpokalján már 22, 23 fok körül, míg a Tiszántúlon 30, 34 fok között valószínű.

Vasárnap

Keleten kezdetben még kisüt a nap, majd ott is egyre több lesz a felhő, a Dunántúlon és középen már jellemzően erősen felhős lesz az ég. Többfelé valószínű eső, zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szél megerősödik, zivatarok viharos széllökések is kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 20 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Nyugat-Dunántúlon már 18, 20, míg az Alföld keleti felén 29, 30 fok körül alakul.